بروز وضعیت بحرانی آب در اصفهان

هاشم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خشکسالی‌های اخیر که در اصفهان شاهد بوده‌ایم و خشک شدن رودخانه زاینده رود به تبع آن گفت: تولید آب در اصفهان در مقایسه با سال گذشته بالاتر هم رفته است اما به تبع آن به سبب گرمای هوا مصرف نیز بالا رفته است.

وی ادامه داد: در شورای مدیریت بحران قرار بر کاهش 20 درصدی مصرف آب شد که بخش صنعت این مهم را اجرایی و عملیاتی کرد اما در بخش آب شرب به جهت عدم همراهی مردم این امر اجرایی نشده است.

نشت آب توسط کولرها به اندازه مصرف 24 ساعت یک انسان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از مردم خواست تا در مصرف آب صرفه جویی نمایند و گفت: در این وضعیت بحرانی باید نهایت دقت را در مصرف آب داشته باشیم .

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در هیچ یک از شهرهای اصفهان قطع آب وجود ندارد، تصریح کرد: البته ما دچار افت آب هستیم .

وی در ادامه به خشک شدن رودخانه زاینده رود نیز اشاره‌ای کرد و گفت: حجم آب‌دهی چاه های فلمن به سبب خشک شدن این رودخانه دستخوش تغییراتی شده لست چرا که در شرایط عادی و نرمال میزان آب‌دهی چاههای فلمن نزدیک به چهار هزار لیتر در ثانیه است که این رقم در تابستان سال جاری به حدود 700 لیتر درثانیه تقلیل یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امینی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر 85 درصد آب شرب شهر اصفهان ، 49 شهر و 50 روستا و برخی از نقاط استان از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شودکه منابع موجود در این طرح شامل تصفیه خانه بابا شیخعلی و چاه های فلمن و متفرقه است.

در صورت همکاری مشترکین تا پایان سال جیره بندی آب نداریم

وی در خصوص احتمال جیره بندی آب در تابستان سال جاری عنوان کرد: طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده ودر صورت همکاری مشترکین تا پایان سال احتمال جیره بندی وجود نخواهد داشت که به همین لحاظ به شهروندان توصیه می شود که از مصرف بی رویه آب به شدت پرهیز نمایند.

امینی گفت: صرفه جوئی باید اولویت اول شهروندان اصفهانی باشد چرا که طی روزهای گذشته دمای هوای استان به 40 درجه رسیده و به طور معمول افزایش درجه گرمای هوا سبب افزایش چند درصدی مصرف آب خواهد شد لذا شهروندان باید مسئله صرفه جوئی آب را به صورت جدی عملیاتی کنند.