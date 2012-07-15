ایران متوسط سرعت پیشرفت علمی دنیا را دارد/ افتتاح پارک علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهریک شنبه در آئین افتتاحیه پارک علم و فناوری چهار محال و بختیاری اظهار داشت: دشمن همه توان خود را در تحریم اقتصادی کشور دانسته و تلاش آن ها بر این است که از پیشرفت علم در ایران جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه ایران بدون وابستگی به نظام سلطه روز به روز راه های پیشرفت را طی میکند، بیان داشت: با وجود فشار های مختلفی که دشمن در عرصه اقتصادی به ایران وارد کرده است با این وجود این کشور در حجم اقتصادی در رتبه 17 دنیا قرار دارد.

عنابستانی تصریح کرد: باوجود فشار های مختلف اقتصادی که به این کشور وارد می شودایران 11 برابر متوسط سرعت پیشرفت علمی دنیا را دارد.

وی ادامه داد: در افق چشم انداز یک هزارو 404 ایران در رتبه اول علمی منطقه را کسب می کند و در صحنه های مختلف دیگربه همین شیوه است.

عنابستانی اذعان داشت: ایران توانایی عالم شدن، تولید علم، کشف ناشناخته ها و شکستن مرزهای دانش را دارد و کشوری بوده است که مرجع همه کشور های دنیا است.

وی با اشاره به اینکه از سرعت و نوآوری و تحول در عرصه های علمی نباید بیمی داشت، عنوان کرد: علم را باید تبدیل به فناوری و فناوری را تبدیل به ثروت کرد.

عنابستانی با تاکید بر اینکه در عرصه علم نباید به بیراهه رفت تاکید کرد: آنچه در عرصه علم باید به آن پرداخت سوال کردن زیاد است.

وی افزود: چرخه تولید علم صحیح چرخه کاملی باید باشدو مسیر علم را باید درست و مناسب رفت.

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: میزان اختراعات ثبت شده در ساله اخیر در کشور دو برابر شده است و این اتفاق به جوانان روحیه، اعتماد، خودباوری و خواستن را می دهد.

علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: در این استان با توجه به قابلیت ویژه در عرصه علمی کارهای خوبی شده است.

وی ادامه داد: 50 هزار جمعیت دانشجویی و جهت گیری در رشته های دانشگاهی اتفاق خوبی است که در این استان رخ داده است .

عنابستانی با بیان اینکه برای کامل کردن حلقه علمی در 88 مرکز رشد ایجاد شده است و فعالیت خوبی انجام گرفته، بیان داشت:در سال 89 بنیاد نخبگان در این استان افتتاح شده است و امروز پارک علم و فناوری افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: جوانان باید از این فرصت استفاده کنند و تبدیل به تولید انبوه و ثروت و تجارت قرار گیرندو از حضور پارک علم و فناوری استفاده کنند و در آینده ای نزدیک خبر خوبی از رشد و شکوفایی استان داده شود.