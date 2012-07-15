شماره تلفن اطلاعات دارویی برای شهروندان تهرانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 1386 تا ابتدای سال 1391، شماره تلفن 09646 به طور یکپارچه درتمام کشور متعلق به مراکز اطلاعرسانی داروها و سموم بوده است و هموطنان در کل کشور با شمارهگیری 09646 به مرکز اطلاعرسانی داروها و سموم در همان شهر متصل میشدند و سوالات و یا موارد مسمومیت را مطرح و کارشناسان مراکز با مراجعه به منابع علمی به سوالات پاسخ میدادند.
با توجه به تعدد کدهای خدماتی مرتبط با وزارت بهداشت «مرکزپاسخگویی سلامت1490» با کد جدید 1490 راهاندازی شده است که در استان تهران با شمارهگیری 1490 پس از شنیدن پیغام ضبط شده، شماره 3 باید انتخاب شود تا تماس گیرنده به بخش اطلاعرسانی داروها سموم متصل شود.
با توجه به تغییر شماره 09646 به 1490 در کل کشور به تدریج مراکز اطلاعرسانی داروها و سموم با شماره جدید 1490فعالیت خود را در شهرستانها نیز ادامه خواهند داد.
بر اساس این گزارش، سئوالاتی که به این ترتیب میتوان از مرکز اطلاعرسانی داروها و سموم پرسید به شرح زیر است:
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