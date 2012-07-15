  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

ثبت‌نام ششمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال آغاز شد

ثبت‌نام ششمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال آغاز شد

ثبت نام ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال که مهرماه امسال در تهران برگزار می شود، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌‎المللی رسانه‌های دیجیتال از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از برجسته‌ترین آنها، بخش ویژه تولید ملی است که امسال با توجه به نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پایه‌ریزی شده است.

بر این اساس در جشنواره ششم رسانه های دیجیتال، برجسته‌ترین اثر نرم افزاری که به منظور فرهنگ‌سازی در حوزه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تولید شود، جایزه ویژه دریافت خواهد کرد؛ ضمن اینکه ناشر برتر دیجیتال کشور که به لحاظ تولید فرهنگی، در سطح کیفی برتر قرار داشته باشد، نیز امسال انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 1650515

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