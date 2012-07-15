دستگاه قضایی آذربایجان شرقی پشتیبان مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مالک اژدر شریفی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست مشترک خود که با معاونین دستگاه قضایی استان با شهردار تبریز، معاونین و شهرداران مناطق ده‌گانه سخن می‌گفت با اعلام این مطلب بر لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره از سوی مراجع قضایی توسط ضابطین قضایی به ویژه در حوزه مدیریت شهری تأکید و تصریح کرد: در حال حاضر تعامل و همکاری قابل قبولی میان دستگاه قضایی استان با شهرداری در رسیدگی و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز شهری ، صدور و اجرای احکام ماده 100 و ماده 55 شهرداری و دیگر پرونده‌های موضوعی شهرداری حاکم است و ما به دنبال تقویت و افزایش این تعاملات هستیم.



وی در عین حال تلاش برای اجرای سریع احکام صادره ماده 100 ، تعیین تکلیف احکام غیر قابل اجرا یا اجرا نشده ، شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بلا صاحب و رها شده ، آموزش مأموران ابلاغ آرا ، استقرار وحدت رویه در صدور و اجرای آرای صادره و تقویت همکاری های دوجانبه میان شهرداری تبریز و دستگاه قضایی استان تأکید کرد.



رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در خاتمه برگزاری این نشست را اقدامی کم نظیر از سوی شهرداری و دستگاه قضایی استان دانست و ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه ساز تقویت همکاری های میان بخشی گردد.