به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی خندق‌آبادی مدیر شبکه الکوثر برگزار شد.



علی خندق‌آبادی در ابتدای این نشست گفت: الکوثر شبکه‌ای است که به صورت 24 ساعته به زبان عربی برنامه پخش می‌کند و این شبکه عمومی عرب‌زبان تنها شبکه‌ای است که از ایران در تمام دنیا به جز شرق آسیا و جنوب آفریقا قابل دریافت است.



وی در مورد نقش شبکه جهانی الکوثر در جریان بیداری اسلامی در کشورهای عربی توضیح داد: اگر بنا به تحلیل تحلیلگران، بیدرای اسلامی ملهم از انقلاب اسلامی ایران بوده است پس ما به عنوان شبکه الکوثر معتقدیم که نظریات حکومتی ایران می‌تواند در این انقلاب‌های منطقه بسط یابد.



وی افزود: در حوزه دین و اندیشه و نظر سوالات زیادی در کشورهای میزبان بیداری اسلامی وجود دارد که ما موظفیم به آنها پاسخ دهیم پس ما جنبه‌های نظری انقلاب‌ها و بیداری‌های اسلامی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.



خندق‌آبادی بیان کرد: چند سوال در کشورهای میزبان بیداری اسلامی وجود دارد. آنها می‌خواهند بدانند که در تعیین نظام سیاسی باید چگونه برخورد کنند؟ آنها می‌خواهند بدانند که در تعامل فرهنگی با کشورهای دیگر با حفظ هویت اسلامی و ملی خود چگونه برخورد کنند؟ آنها می‌خواهند بدانند که چگونه باید از آسیب جریان جهانی سلطه دور بمانند؟ و … که ما باید با برنامه‌ةای خود به این سوالات پاسخ دهیم.



وی ادامه داد:‌ رسالت عمومی ما در خصوص برنامه‌سازی توجه به احکام و اصول اسلامی و نیز مبانی نظری اندیشه‌های امام و رهبری است.



وی گروه‌های سیاسی و خبر، اجتماعی،‌ معارف، کودک،‌ گروه تولید و نیز گروه تامین برنامه را گروه های این شبکه نامید و گفت: در برنامه‌های ماه مبارک رمضان چند ویژگی را در نظر داریم از جمله اینکه در راستای ارتقای ساختار برنامه‌ها تلاش کنیم و نیز تولید playback های غنی و جذاب، تولید برنامه‌های کودک و نوجوان، توجه به تفسیر قرآن و... .



مدیر شبکه الکوثر خاطرنشان کرد: در طول ماه رمضان گزارشگرهای شبکه الکوثر به میان مردم سایر بلاد اسلامی مانند عراق، مصر، تونس، سوریه و ... می‌روند و از مردم آنجا گزارش تهیه خواهند کرد.



وی با اشاره به طرح بردن قرآن به میان خانواده‌ها، بیان کرد: با همخوانی‌هایی که پخش خواهیم کرد و نیز تولید برنامه‌های جذاب قرآنی و تکرار مکرر آنها، قرآن به ضمیر ناخودآگاه مردم رجوع می‌کند و در آنجا می‌ماند.



خندق آبادی از پخش برنامه ویژه افطار از بیروت، برنامه ویژه سحر از نجف اشرف و ویژه برنامه‌های شب‌های قدر از قم و نجف خبر داد و گفت: در ماه رمضان سه برنامه اصلی داریم. یک سری برنامه‌های اعتقادی با سخنرانی آیت‌الله سیدکمال حیدری با عنوان کرامات محمدیه، برنامه حقایق التاریخ برای رفع ایجاد تفرقه با نشان دادن تصویر دقیقی از صدر اسلام و نیز برنامه‌ مسابقه تلویزیونی آنلاین جهانی به مدت 90دقیقه در مورد قرائت قرآن که داوران ما از کشورهای ایران، مصر و سوریه بهترین قاری را معرفی خواهند کرد.



وی در مورد برنامه گنجینه دل توضیح داد: زندگی خادمان و حافظان قرآن برنامه‌ای ترکیبی ساخته‌ایم به نام گنجینه دل که همزمان با پخش مسابقات قرآن کریم از شبکه الکوثر پخش خواهد شد.



خندق‌آبادی بیان کرد: برنامه شرح عادات و ادعیه رمضان، کلیپ‌های قرآنی، فقه الصیام ( اصول فقهی روزه)، سیره الابرار (روش زندگی بزرگان دینی با کارشناسی یک لبنانی)، مکارم الاخلاق و نیز نظریه مهدویه ( دکترین مهدویت) نیز از برنامه‌های دیگر شبکه الکوثر است.



وی در مورد برنامه‌های کودک و نوجوان شبکه الکوثر توضیح داد: قصه‌گویی با نقاشی آبرنگ، آیه و حکایت برای آشنایی با مفاهیم قرآنی، بسط شخصیت لیمون که امروزه و در در فیسبوک بسیار طرفدار پیدا کرده است، مسابقه تلفنی، پخش انیمیشن، برنامه حکایت من، برنامه بچه مسلمان و چندین برنامه دیگر در حوزه کودک و نوجوان در ماه رمضان از شبکه الکوثر پخش خواهد شد.



مدیر شبکه الکوثر در مورد برنامه "قایم باشک" گفت: خداوند خود را در اول خلقت به آدم عرضه کرد ولی بعدها از نظرها پنهان شد. بشر در طول زندگی به دنبال خدا می‌گردد. در این برنامه تلاش می‌کنیم که با توجه به آیات انفسی و آفاقی خدا را پیدا کنیم.



علی خندق‌آبادی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌های نمایشی این شبکه برای مقابله با سریال‌هایی مثل الفاروق عمر که قرار است ماه رمضان امسال از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ایی پخش شود، گفت: در باب مساله‌ نمایش، دیدگاه ما یک دیدگاه ایجابی است؛ یعنی معتقدیم اگر هر آنچه در اسلام هست در برنامه‌ها به مخاطبان منتقل شود، مخاطبان در مقابل هر گونه جریان تفرقه واکسینه می‌شوند. ما معتقدیم برخی جریان‌ها مثل جریان وهابیت به دنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند.



مدیر شبکه الکوثر درباره‌ی سریال چهل حدیث نیز توضیح داد: متن فیلمنامه سریال چهل حدیث، بر اساس کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) در حال نگارش است. این سریال 40 قسمتی، سریال حساسی است کار تهیه‌ی فیلمنامه آن نیز به همین دلیل به کندی پیش می‌رود. امیدوارم امسال بتوانیم نگارش فیلمنامه را به پایان برسانیم.



مدیر الکوثر همچنین با اشاره به تولید 13 تله‌فیلم تحت عنوان درخت حکمت، گفت: این تله‌فیلم‌ها در دست تولید است و تا به حال هشت یا 9 قسمت از آن‌ها ساخته شده که در نهایت به 13 قسمت خواهد رسید.