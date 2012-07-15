هزینه بالای کشاورزی در گیلان با توسعه مکانیزاسیون کاهش می یابد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال 30 هزار هکتار از اراضی گیلان بصورت مکانیزه کشت و 60 هزار هکتار به روش مکانیزه برداشت شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری افزون بر 40 هزار هکتار بصورت مکانیزه کشت و انتظار می رود 85 هزار هکتار به روش مکانیزه برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه کشت مکانیزه برنج در سطح 70 هزار هکتار اراضی کشور انجام شده است، گفت: گیلان با بیش از 40 هزار هکتار کشت مکانیزه رکورددار است.

وی همچنین توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را باعث کاهش هزینه ها دانست و بر لزوم توسعه ماشین آلات کشاورزی از قبیل کمباین، دروگر، ماشین نشاء و بیلر در استان تاکید کرد.

روحی ماسوله یادآورشد: پارسال قیمت یک بسته کاه هزار و 500 تومان بود که امسال این میزان به هفت هزار تومان رسیده که باید از سوزاندن این ماده غذایی دامی جلوگیری شود.