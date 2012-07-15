افزایش واردات از مرزهای سیستان و بلوچستان قیمتهای کاذب را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود بازار، استفاده از تمامی امکانات برای تسهیل در امر واردات مواد غذایی نیازی ضروری است که همگان در این زمینه باید کوشا باشند.

وی افزود: با اجرایی شدن این راهبرد ارزنده، سیستان و بلوچستان نقش بسزایی در تنظیم بازار گوشت و دیگر اقلام ضروری استان و کشور خواهد داشت و بار روانی مردم در آستانه ماه مبارک رمضان به سبب افزایش کاذب قیمت ها کم می شود.

وی گفت: باید نظارت بر بازار و برنامه ریزی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم با توجه به بهره وری از مرزهای طولانی به گونه ای باشد که مردم در این ماه غیر از راز و نیاز الهی دغدغه دیگری نداشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته، تمامی قوانین لازم برای تسهیل مبادلات مرزی در مرزهای استان به تصویت هیئت دولت رسیده است که این امر زمینه ساز رشد توسعه تجارت در این خطه خواهد شد.

وی افزود: مرز یک فرصت طلایی برای استان سیستان و بلوچستان محسوب می ‌شود که باید از این قابلیت به خوبی و با برنامه ‌ریزی صحیح استفاده کرد.

وی گفت: لذا در راستای بهره گیری از این فرصت و کمک به معیشت مرزنشینان و توسعه مبادلات مرزی باید نیازهای مرزنشینان کشورهای همسایه شناسایی و در این زمینه برنامه‌ ریزی و اقدام به تولید کالا کرد.

آزاد اظهار داشت: این موضوع در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیز موضوعیت دارد.

وی با اشاره به واردات دام از مرزهای سیستان و بلوچستان افزود: سرمایه گذاری های بسیار زیادی در زمینه کشتارگاه های صنعتی در استان انجام شده که باید در شرایط کنونی به بهترین شکل از ظرفیت آن ها برای کنترل بازار گوشت کشور استفاده کرد.

وی گفت: دولت بیش از چهار هزار میلیارد ریال در بخش کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کرده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در چند سال اخیر فعالیت کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی در استان بسیار مطلوب است و باید به بهترین شکل از زیرساخت های موجود استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی سیستان و بلوچستان و قرار گرفتن آن در همسایگی دو کشور افغانستان و پاکستان، دسترسی آسان به هندوستان از طریق آ بهای آزاد و تامین زیرساخت های لازم برای فعال کردن بخش دام، این استان می تواند نقش بسزایی در تامین نیاز گوشت کشور همانند گذشته داشته باشد.

وی گفت: سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های دامی و صنایع جانبی مطلوبی شامل کشتارگاه های صنعتی و بسته بندی است و پرواربندی دام افزون بر احیای دام بومی استان می تواند نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت گوشت کشور را بخوبی تامین کند.

آزاد اظهار داشت: با اعمال نگاه ویژه دولت به سیستان و بلوچستان، افزون بر تقویت صنعت دام بومی، فرصت های شغلی مناسبی برای مردم ایجاد می شود که در امنیت پایدار استان نقش بسزایی خواهد داشت.

وی افزود: از سوی دیگر موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان به عنوان دروازه آسیای جنوب شرق کشور می تواند محل تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور از کشورهای همسایه شود.

وی گفت: قانونمند شدن واردات دام نه تنها از قاچاق آن جلوگیری می کند بلکه با گذراندن مراحل قرنطینه ای و منجمد کردن گوشت، سلامت شهروندان به لحاظ پیشگیری از ابتلا به بیماری های مشترک دام و انسان هم تامین می شود.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان همچنین بر اختصاص سهمیه مناسب از دام های وارداتی به منظور ذخیره سازی و تامین گوشت مورد نیاز مردم استان در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.