شناسایی سارق خودرو با دوربین پمپ بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی کاهه از دستگیری یک سارق حرفه ای لوازم داخلی خودرو در خیابان جهان آرا خبر داد و گفت: نیمه شب جمعه یکی از شهروندان تهرانی ساکن محدوده جهان آرا به ماموران پلیس مراجعه کرده و گفت:خودروی زانتیایش که مقابل منزل پارک شده بود، ساعتی قبل سرقت شده است. مالباخته در شکایت خود اعلام کرد که سارق یا سارقان با شکستن شیشه خودرو اقلامی از قبیل مدارک و وجه نقد و لوازم صوتی وتعداد دوعدد کارت سوخت را به سرقت برده اند.

سرپرست سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری ادامه داد: تحقیقات ماموران ادامه داشت تا اینکه با اقدامات تخصصی پلیس مشخص شد سارق لوازم داخلی این خودرو صبح روز بعد اقدام به سوخت گیری با کارت سوخت مسروقه کرده است که بلافاصله پس از اخذ پرینت جایگاه سوخت و با شناسایی سارق خودروی وی از طریق دوربین مداربسته جایگاه سوخت این متهم شناسایی شده و اقدامات برای دستگیری متهم آغاز شد.

سرهنگ کاهه افزود: روز گذشته با اخذ مجوز قضایی محل زندگی متهم شناسایی و در تحقیقات مشخص شد که سارق مردی به نام "حسین" است که از سارقان سابقه دار وحرفه ای در امر سرقت محتویات و لوازم خودرو است.

وی تاکید کرد: پس از تطبیق تصویر به دست آمده از محل سوخت گیری با چهره سارق، در یک اقدام غافلگیرانه متهم با خودروی مسرقتی دستگیر و در بازرسی انجام شده از خودروی وی مقادیری اموال مسروقه شامل ساب، پخش و مدارک شناسایی و کارت سوخت های مختلف با هویتهای مختلف کشف شد.

در ادامه تحقیقات متهم به دهها فقره سرقت محتویات خودرو با همدستی فردی به نام "موسی" اعتراف کرده که پرونده پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی تعدادی از مالباختگان به همراه متهم به دادسرا معرفی شدند.



