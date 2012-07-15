تیم فوتبال ناشنوایان راهی مسابقات جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم ملی فوتبال ناشنوایان بامداد امروز راهی مسابقات جهانی 2012 ترکیه شد.
تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در گروه C با تیم های اوکراین، روسیه و ونزوئلا همگروه است و در اولین دیدار خود سه شنبه به مصاف ونزوئلا می رود.
گروهبندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ترکیه، کره جنوبی، آلمان، آمریکا
گروه B: اسپانیا، ازبکستان، ژاپن، مصر
گروه C: اوکراین، ایران، روسیه، ونزوئلا
گروه D: فرانسه، تایلند، یونان، برزیل
این مسابقات از بیست و ششم تیر ماه تا هفتم مرداد ماه در شهر آنکارای ترکیه برگزار می شود.
تیم ملی ایران در هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه کره جنوبی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد .
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