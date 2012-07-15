  1. ورزش
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

تیم فوتبال ناشنوایان راهی مسابقات جهانی شد

تیم فوتبال ناشنوایان راهی مسابقات جهانی شد

تیم ملی فوتبال ناشنوایان بامداد امروز به مسابقات جهانی 2012 ترکیه اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم ملی فوتبال ناشنوایان بامداد امروز راهی مسابقات جهانی 2012 ترکیه شد.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در گروه C با تیم های اوکراین، روسیه و ونزوئلا همگروه است و در اولین دیدار خود سه شنبه به مصاف ونزوئلا می رود.

گروهبندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ترکیه، کره جنوبی، آلمان، آمریکا
گروه B: اسپانیا، ازبکستان، ژاپن، مصر
گروه C: اوکراین، ایران، روسیه، ونزوئلا
گروه D: فرانسه، تایلند، یونان، برزیل

این مسابقات از بیست و ششم تیر ماه تا هفتم مرداد ماه در شهر آنکارای ترکیه برگزار می شود.
 
تیم ملی ایران در هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه کره جنوبی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد .
کد مطلب 1650530

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