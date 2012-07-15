به گزارش خبرگزاری مهر، تنها مورد از وظایف پزشکی قانونی که بررسی آن نیازی به دستور مقام قضایی ندارد، رسیدگی به موارد درخواست سقط جنین است. همین مورد کافی است تا اهمیت و حساسیت سقط درمانی به خانواده ها یادآوری شود، چرا که پس از گذشت زمان قانونی در نظر گرفته شده - 19 هفتگی و ولوج روح در جنین- به متقاضیان سقط درمانی مجوز داده نمی شود.

در سال گذشته چهار هزار و 424 مورد مجوز سقط درمانی در کل کشور به متقاضیان داده شد که استان تهران با 830 مورد مجوز، بالاترین تعداد را در بین استان های کشور داراست. خوزستان با 468 و فارس با 307 مورد استان هایی هستند که پس از تهران، بیشترین مجوز سقط درمانی در آن ها صادر شده است.

همچنین در دو ماهه نخست امسال، 990 مورد مجوز سقط درمانی برای متقاضیان صادر شده است که باز هم استان تهران با 285 مورد مجوز بالاترین آمار را در بین استان های کشور داراست.

نکات اساسی در صدور مجوز سقط جنین:

یکی از نکات اساسی در صدور مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی رعایت محدوده زمانی تعیین شده یعنی مراجعه پیش از 19 هفتگی است. به بیان دیگر مجوز سقط‌ جنین تنها قبل از چهارماهگی صادر می شود، بنابراین کسانی که متقاضی سقط جنین هستند، باید درخواست خود را در زمان مناسب با مدارک مستدل به پزشکی قانونی ارائه دهند زیرا مجوز سقط جنین بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد حتی اگر وجود بیماری در مادر یا جنین تأیید شود. دلیل آن هم حرمت سقط جنین پس از ولوج روح است. البته رسیدگی سریع به درخواست مجوز سقط برای استفاده از حق قانونی سقط درمانی نیز در این میان اهمیت فراوانی دارد.

با توجه به اهمیت زمان در پرونده های سقط درمانی، پزشکی قانونی به مدارک متقاضیان در اسرع وقت رسیدگی و در صورت وجود شرایط قانونی با درخواست سقط جنین موافقت می‌کند.

این شرایط همان‌طورکه پیش از این نیز گفته شد، عبارت‌اند از:

1. بیماری جنین‌که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است.

2. بیماری مادر که با تهدید جانی او توأم باشد.

3. تشخیص قطعی سه پزشک متخصص در خصوص یکی از موارد بالا.

4. مراجعه قبل از ولوج روح(چهار ماهگی).

صدور مجوز تنها در مراکز استان‌ها:

مادران می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به همراه همسرشان به مراکز پزشکی قانونی هر استان مراجعه کنند. یادآوری این نکته ضروری است که مجوز سقط درمانی تنها در پزشکی قانونی مراکز استان‌ها -و نه سایر شهرستان‌های استان- صادر می شود، بنابراین لازم است پزشک یا سونوگرافیست با توجه به اهمیت زمان در صدور مجوز سقط و برای جلوگیری از فوت وقت متقاضی را به پزشکی قانونی مراکز استان ارجاع دهند.

مشکلات موجود در صدور مجوز سقط

به گفته پزشکان بخش معاینات این سازمان یکی از مشکلات صدور مجوز سقط جنین درمانی ناآگاهی پزشک و ماما از محدودیت زمانی برای سقط جنین است که در مواردی موجب تأخیر در مراجعه بیماران و متقاضیان به پزشکی قانونی و متعاقب آن عدم امکان صدور مجوز سقط درمانی می شود که به این موارد باید برخی موارد تأخیر ناشی از حوادث، تعطیلات و مانند آن را افزود.