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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

نبی لو خبرداد:

30 میلیارد تومان زکات در سال 91 جمع آوری شد

30 میلیارد تومان زکات در سال 91 جمع آوری شد

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر شورای مرکزی زکات کشور از جمع ‌آوری 30 میلیارد تومانی زکات از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نبی لو در جمع کارکنان کمیته امداد استان کردستان گفت: با توجه به هدفگذاری هایی که شده پیش بینی می شود امسال یک هزار و 510 میلیارد ریال از سوی ستاد زکات کشور، زکات جمع آوری شود.

وی از اجرای پنج هزار پروژه عمرانی و خدماتی از محل جمع آوری زکات در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون نیز پنج هزار و 820 پروژه مختلف از محل وجوه زکات ساخته شده است.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور اظهار داشت: سه هزار و 800 پروژه از مجموع پنج هزار و 820 پروژه ساخته شده از محل وجوهات زکات، مسجد است.

نبی لو ادامه داد: در سال گذشته سه هزار و 800 پروژه عمرانی و خدماتی از محل جمع ‌‌آوری زکات در سطح کشور اجرا شد و حدود 25 میلیارد تومان از کل وجوهات زکات‌ جمع آوری شده صرف امور نیازمندان و محرومان شد.

وی یادآور شد: امسال 23 هزار و 983 نفر مبلغ افتخاری نیز به منظور تبلیغ فریضه الهی زکات در سطح روستاها جذب، سازماندهی و آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور از مساجد به عنوان محور برنامه های ستاد زکات در سال جاری نام برد و گفت: امسال جمع آوری زکات در محلات با محوریت مساجد از اولویت های مهم این ستاد است

.نبی لو از راه اندازی دفاتر امداد محلات در مساجد سطح کشور خبر داد و افزود: راه اندازی این دفاتر با محوریت روحانیان و ائمه جمعه و جماعات جمع آوری و هزینه کرد زکات را هدفمندتر می کند.

وی اظهار داشت: دفاتر امداد محلات وظیفه شناسایی خیران و محرومان محلات و توزیع کمک ها در بین آنان را بر عهده دارند و با حضور هیئت امنا و نظارت امام جماعت در مساجد تشکیل می شود.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور تقویت و توسعه بیش از پیش فرهنگ پرداخت زکات در جامعه را ضروری دانست و ادامه داد: امکانات توسعه و ترویج فرهنگ زکات در سطح کشور مهیا و در همین راستا ضمن بسیج تمامی ظرفیت های رسانه ای بیش از16 هزار طلبه نیز آموزش و توجیه شده و برای تبلیغ این مهم به روستاها فرستاده می شوند.

نبی لو از صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان در راستای تقویت و توسعه فرهنگ زکات در جامعه در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: هدف ما تقویت و توسعه بیش از پیش این فریضه الهی به منظور رفع و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در سطح جامعه است.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور گفت: با تعامل و مشارکت بیش از پیش روحاناون، ائمه جمعه و جماعت و راه اندازی دفاتر امداد در مساجد در زمینه توسعه و تقویت بیش از پیش پرداخت زکات و هزینه کرد درست آن گام های اساسی برداشته می شود.

کد مطلب 1650532

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