30 میلیارد تومان زکات در سال 91 جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نبی لو در جمع کارکنان کمیته امداد استان کردستان گفت: با توجه به هدفگذاری هایی که شده پیش بینی می شود امسال یک هزار و 510 میلیارد ریال از سوی ستاد زکات کشور، زکات جمع آوری شود.

وی از اجرای پنج هزار پروژه عمرانی و خدماتی از محل جمع آوری زکات در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون نیز پنج هزار و 820 پروژه مختلف از محل وجوه زکات ساخته شده است.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور اظهار داشت: سه هزار و 800 پروژه از مجموع پنج هزار و 820 پروژه ساخته شده از محل وجوهات زکات، مسجد است.

نبی لو ادامه داد: در سال گذشته سه هزار و 800 پروژه عمرانی و خدماتی از محل جمع ‌‌آوری زکات در سطح کشور اجرا شد و حدود 25 میلیارد تومان از کل وجوهات زکات‌ جمع آوری شده صرف امور نیازمندان و محرومان شد.

وی یادآور شد: امسال 23 هزار و 983 نفر مبلغ افتخاری نیز به منظور تبلیغ فریضه الهی زکات در سطح روستاها جذب، سازماندهی و آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور از مساجد به عنوان محور برنامه های ستاد زکات در سال جاری نام برد و گفت: امسال جمع آوری زکات در محلات با محوریت مساجد از اولویت های مهم این ستاد است

.نبی لو از راه اندازی دفاتر امداد محلات در مساجد سطح کشور خبر داد و افزود: راه اندازی این دفاتر با محوریت روحانیان و ائمه جمعه و جماعات جمع آوری و هزینه کرد زکات را هدفمندتر می کند.

وی اظهار داشت: دفاتر امداد محلات وظیفه شناسایی خیران و محرومان محلات و توزیع کمک ها در بین آنان را بر عهده دارند و با حضور هیئت امنا و نظارت امام جماعت در مساجد تشکیل می شود.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور تقویت و توسعه بیش از پیش فرهنگ پرداخت زکات در جامعه را ضروری دانست و ادامه داد: امکانات توسعه و ترویج فرهنگ زکات در سطح کشور مهیا و در همین راستا ضمن بسیج تمامی ظرفیت های رسانه ای بیش از16 هزار طلبه نیز آموزش و توجیه شده و برای تبلیغ این مهم به روستاها فرستاده می شوند.

نبی لو از صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان در راستای تقویت و توسعه فرهنگ زکات در جامعه در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: هدف ما تقویت و توسعه بیش از پیش این فریضه الهی به منظور رفع و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در سطح جامعه است.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور گفت: با تعامل و مشارکت بیش از پیش روحاناون، ائمه جمعه و جماعت و راه اندازی دفاتر امداد در مساجد در زمینه توسعه و تقویت بیش از پیش پرداخت زکات و هزینه کرد درست آن گام های اساسی برداشته می شود.