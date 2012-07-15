جشنواره تئاتر جوان مرند 10ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسین شناور ظهر امروز یکشنبه در این باره افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه هنرمندان عرصه تئاتر و ایجاد زمینه‌ مناسب برای هدایت و حمایت از گروه‌های تئاتر شهرستانی برگزار می‌شود.

وی افزود: بعد از اتمام مراحل بازبینی متون و نمایش‌های ارائه شده به این جشنواره، هفت گروه نمایشی برای رقابت در این جشنواره از سوی هیئت داوران انتخاب و معرفی شدند که در بیست و چهارم و بیست و پنجم تیرماه جاری در محل‌های سالن اصلی مجتمع فرهنگی وهنری مرند، آمفی تئاتر کتابخانه پارک شهر و پلاتوی مجتمع فرهنگی و هنری به روی صحنه می‌روند.

شناور گفت: نمایش "ایستگاه" به کارگردانی "مهدی صالحیار"، نمایش "عنکبوت" به کارگردانی "میرحمید رضایی"، نمایش"اسماعیل، اسماعیل" به کارگردانی "زین العابدین فانی"، نمایش "ضربانی که قلبم را به تپش انداخت" به کارگردانی "یاسر عیسایی"، نمایش "من پل ساختم" به کارگردانی "کریم علیخواه"، نمایش "گزارش" به کارگردانی "فردین صادقی" و نمایش" پدرانه" به کارگردانی "مصطفی آذری" در محل‌های یاد شده به روی صحنه می‌روند.

بر اساس این گزارش دهمین جشنواره تئاتر جوان مرند 26 تیرماه جاری با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.