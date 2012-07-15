مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل العباس(ع) زنجان با مشکل تامین برق رو به رو است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین تهذیبی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: این مرکز نخستین مدرسه خیرساز در زنجان است که توسط بنیاد نیکوکاری مقدم احداث شده است.



وی با بیان اینکه مرکز جامع توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع) زنجان با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان احداث شده است، افزود: در حال حاضر مشکل اصلی این مرکز عدم تامین برق آن است.



تهذیبی افزود: در صورت تامین برق و تجهیز مرکز جامع توانبخشی حضرت ابوالفضل العباس (ع) این مرکز به زودی آماده بهره برداری قرار می گیرد.



وی با بیان اینکه این مرکز دارای امکانات خوبی برای دانش آموزان استثنایی است، ادامه داد: کودکان استثنایی دارای نیازهای ویژه به هفت گروه تقسیم می‌شوند که برای دو گروه چند معلولیتی و اختلالات رفتاری به دلیل پایین بودن آمار مدرسه ویژه‌ای تشکیل نشده است.



رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان با اشاره به اینکه در این مرکز همه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به صورت یکجا به معلولان ارائه می شود، گفت: این مرکز از دی ماه سال گذشته آماده بهره برداری است.



تهذیبی افزود: با افتتاح مرکز جامع توانبخشی 50 نفر نیروی متخصص و کارشناس در دو نوبت صبح و عصر در این مرکز ارائه خدمت می کنند.



وی ادامه داد: مرکز جامع توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع) زنجان توانایی پذیرش بیماران آزاد و اقشار نیازمند استان زنجان را نیز دارد.