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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

رئوفی نژاد:

240 باب نمازخانه در استان زنجان احداث می شود

240 باب نمازخانه در استان زنجان احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: افتتاح و راه‌اندازی 240 باب نمازخانه، 50 سالن ورزش، 17 استخر، 2 مرکز استعدادهای درخشان، 5 مدرسه شبانه‌روزی، تکمیل 30 مدرسه‌ شبانه‌روزی و 142 مدرسه قرآنی که سال گذشته از پرونده‌ها تکمیل شده است از برنامه‎های اجرایی استان در آینده نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد در نشست هم‎اندیشی جوان، افزود: ما همیشه آماده شنیدن انتقادهای جوانان هستیم و باید چند نکته را در این راستا در نظر داشت یکی از معیارهای این جلسات حضور جوانان پاک و با صداقت و انجام وظایف توسط دستگاه های زی ربط نسبت به آنچه که تا امروز در زبان گویای دختر و پسر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم همه چیز شفاف و روشن است ادامه داد: جوانان باید در نظر داشته باشند برای حضور و ایراد سخنان خود با کسب اطلاعات کافی اقدام کنند چرا که داشتن اطلاعات دقیق و کافی در رسیدن به اهداف مورد نظرشان بسیار مؤثر خواهد بود.
 
رئوفی‌نژاد افزود: در 27 سال گذشته 5 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار صرف امور مختلف در استان شده بود این در حالی است که در 7 ساله دولت نهم و دهم این رقم به 70 میلیارد تومان اعتبار رسیده است که در قسمت های گوناگونی در راستای ارتقائ سطح کیفی استان هزینه شده است
 
استاندار زنجان با اشاره به اینکه ادغام دو حوزه مکمل جوانان و ورزش مشکلاتی را در پی داشته است، گفت: همیشه به مسئولان ذی‌ربط این سازمان گفته شده است که نسبت به هیچ کدام از دو بخش جوانان و ورزش نباید غفلت کنید و در این راستا با جذب نیروهای مورد نیاز امیدواریم مشکلات مربوط به بخش جوانان  ساماندهی شود و باید توجه داشت که در قانون بودجه سال 91 هیچ بودجه‌ای برای ارتقاء شاخص‌های فرهنگی تعیین نشده است.
کد مطلب 1650536

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