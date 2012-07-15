پرونده هسته ای؛ "گروگان" دیپلماتیک ایران و قدرت های بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبرگزاری در تحلیلی که از شهر وین، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته است، استدلال می کند که این پیشنهاد باید از سوی قدرت های بزرگ برای پایان دادن به مناقشه اتمی ایران داده شود و بازرسی از تاسیسات اتمی ایران را نیز با توجه به پیشرفت مذاکرات برعهده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد.

این خبرگزاری از قول مقامات و اسناد آژانس مدعی شده است که این نهاد ناظر بین المللی در طول مذاکرات شش ماه گذشته خود موفق نشده تا تهران را متقاعد به دسترسی به سایت های اتمی اش کند. این ادعا در حالی از سوی این خبرگزاری غربی مطرح می شود که بازرسان آژانس به صورت مرتب و منظم از تاسیسات غنی سازی نطنز و فردو بازرسی می کنند و دوربین های آژانس در آنها نصب شده است.

رویترز نوشته است: از آنجایی که قدرت آژانس برای وادار کردن ایران به انجام تدابیر مورد نظر برای بازرسی های بیشتر محدود است، استدلال می کند که تهران تنها در صورتی به این اقدامات دست خواهد زد که در مقابل آن امتیازی از طرف مقابل دریافت کند.

"شانون کایل" یکی از کارشناسان موسسه تحقیقات صلح بین المللی در استکلهم سوئد به این خبرگزاری گفته است: معتقدم همکاری های ایران و آژانس تنها در زمانی نتیجه بخش خواهد بود که پیشرفتی در مذاکرات ایران با گروه 1+5 حاصل شود. ایران به "چیزی مثبت و ملموس" در قبال همکاری بیشتر خود با آژانس نیاز دارد.

یکی از دیپلمات های غربی که از نزدیک مذاکرات ایران با گروه 1+5 را دنبال می کند ولی از دیپلمات های مذاکره کننده با کشورمان نیست به این خبرگزاری گفته است: شخصا اعتقاد دارم که هیچ مشکلی با چشم پوشی و دادن مصونیت از اقدامات گذشته به ایران وجود ندارد اما این مساله باید از سوی قدرت های بزرگ تایید شود. مدل آنها نیز آفریقای جنوبی و لیبی هستند. اما ترس من از این است که ایران، این سطح از شفافیت را نپذیرد.

"علی واعظ" از کارشناسان اتاق فکر گروه بین المللی بحران در این باره می گوید: روابط بین ایران و آژانس به "گروگان مذاکرات هسته ای" ایران با قدرت های بزرگ تبدیل شده است.

وی می گوید: ما در میان معمای مرغ و تخم مرغ قرار داریم، بحران هسته ای ایران نمی تواند بدون اعطای کارنامه ای روشن از سوی آژانس به ایران حل شود اما در عین حال این موضوع تا زمانی که بحران حل نشود، امکان پذیر نیست.

رویترز می نویسد: قدرت های بزرگ از ایران خواسته اند تا غنی سازی 20 درصدی را متوقف کرده و سایت غنی سازی فردو را تعطیل کند و اورانیومی را که تا غنای 20 درصد غنی کرده است به خارج از کشور منتقل کند اما در عوض آن میزان قابل توجهی از تحریم هایشان را نمی کاهند.