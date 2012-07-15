معنویت به معلولان آرامش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی که قبل از ظهر یکشنبه به مناسبت هفته بهزیستی از معلولان جسمی و حرکتی در آسایشگاه معلولان فیاض بخش دیدار کرد در جمع خبرنگاران و مسئولان بهزیستی گفت: ما سعی می کنیم صدای مسئولان بهزیستی را به گوش مردم و مسئولان دولتی برسانیم و تا در این زمینه کوتاهی نشود.

وی از دولت خواست که به معلولان هم مثل دیگر شهروندان بها داده و برای آنان یارانه بیشتری را در نظر بگیرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به154فعالیت بهزیستی در جهت توانمندی معلولان گفت: در مشهد 2800 مرکز غیر دولتی فعال است که با مشارکت های مردمی اداره می شود و سازمان بهزیستی در سال گذشته از 31 میلیارد تومان مشارکت های مردمی بهره شده است.

ارائه خدمات جراحی محدود آسایشگاه فیاض بخش در سطح کشور

تهمینه شکیب افزود: در مرکز جراحی محدود آسایشگاه فیاض بخش یک میلیارد تومان هزینه شده است که در سطح استان و کشور به معلولان خدمات می دهد.

وی با بیان اینکه اگر کمک های مردمی وخیریه ها نباشد یارانه دولتی در بهزیستی پاسخگوی نیاز معلولان و مددجویان نیست گفت: در این آسایشگاه 700 معلول تحت پوشش هستند که 540 نفر از آنان در آسایشگاه ساکنند که 75 نفر از آنان معلولان دختر و پسری هستند که از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه مشغول به تحصی هستند.

رونمایی 10 جلد کتاب با رویکرد قرآنی برای مهدهای کودک

مدیرکل بهزیستی از رونمایی 10 جلد کتاب با رویکرد قرآنی برای مهدهای کودک خبرداد و گفت: بهزیستی در مشهد مهدهای قرآنی را راه اندازی کرده است و از سال تحصیلی جدید از کتاب های جدید با رویکرد قرآنی استفاده خواهد شد.

وی گفت: امسال اعزام 10 هزار مددجو زیارت اولی را به مشهد داشتیم که یکی از آنان در روز تولد حضرت فاطمه (ع) در حرم در حال زیارت امام رضا(ع) شفا گرفت.

شش هزار مسکن مددجویی خراسان رضوی در دست اقدام است

وی افزود: در زمینه مسکن مددجویان در سال گذشته پنج هزار واحد تحویل مددجویان شد و در سال جاری شش هزار مسکن در دست اقدام داریم که رسیدگی به مسکن معلولان نسبت به گذشته بی سابقه بوده است.

جواد سقا رضوی، رئیس هیئت مدیره آسایشگاه معلولان فیاض بخش با تشکر از آیت الله مکرم شیرازی در بازدید از این مرکز گفت: این مرکز بزرگترین مرکز نگهداری معلولان جسمی و حرکتی کشور است که خدمات خود را به معلولان در استان و کشور ارائه می دهد و اگر دولت با بهزیستی مساعدت کند، تحقق واقعی عدالت را در جمهوری اسلامی ایران را خواهیم داشت.

آیت الله مکارم شیرازی در این بازدید از مرکز دندانپزشکی و جراحی معلولان نیز بازدید کرد. این مرکز که 40 دندانپزشک به صورت افتخاری در آن فعالیت می کنند خدمات دندانپزشکی را برای معلولان در استان با بیهوشی انجام می دهد.