بزرگداشت روز خبرنگار 14 مرداد برگزار می شود / تجلیل از پیشکسوتان عرصه رسانه

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره آخرین اقدامات ستاد بزرگداشت روز خبرنگار گفت: بعد از تشکیل این ستاد ویژه و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان مختلف از دستگاه های استان، مقرر شد که بزرگداشت ویژه ای 14 مرداد ماه در محل باشگاه میلاد برگزار شود.

وی افزود: در این مراسم مسئولان کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرکمیسیون فرهنگی دولت و...حضور خواهند داشت.

ابراهیمی گفت: کلیه برنامه های این بزرگداشت و اجرای آن در اختیار اداره کل ارشاد است.

تجلیل از پیشکسوتان سنی عرصه رسانه

مدیرکل فرهنگ وارشاد استان البرز در بخش دیگری از تجلیل پیشکسوتان سنی عرصه رسانه خبر داد و گفت: دراین مراسم از پیشکسوتان عرصه رسانه نیز تقدیر خواهد شد.

هدیه روز خبرنگار به حساب ها واریز می شود

ابراهیمی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده چیزی تحت عنوان هدیه دستی وجود ندارد و هدایا به صورت نقدی به حساب هایی که پیش تر در سامانه به ثبت رسیده است واریز خواهد شد.

مابقی دستگاه ها بعد از این مراسم برنامه خواهند داشت

مجتبی ابراهیمی گفت: برنامه اصلی و ویژه روز خبرنگار 14 مرداد ماه برگزار می شود و قبل از آن نیز هیچ دستگاهی برنامه ای به این مناسبت برگزار نخواهد کرد.

وی در پایان افزود: هر دستگاهی که قصد برگزاری برنامه ای به این مناسبت داشته باشد، بعد از برپایی این مراسم ویژه خواهد بود.