جلد اول موسوعه آیات الاحکام « کتاب الطهارة» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قدرت انصاری مدیر گروه موسوعه آیات الاحکام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گزارشی در مورد مهمترین برنامه های انجام شده گروه گفت: تمام مراحل تحقیقات و مراحل این کتاب انجام و آماده انتشار شد.

وی همچنین در مورد جلد دوم «کتاب الصلاة» گفت: این جلد نیز در هفتصد صفحه، تمام مراحل تحقیق در آن صورت پذیرفته، و جهت ارزیابی نهایی فرستاده شد.

مدیر گروه موسوعه آیات الاحکام در رابطه با جلد سوم افزود: بخش پایانی از « کتاب الصلاة» و نیز « کتاب الصوم و الزکاة» تمام مراحل تحقیق در آن انجام گرفته، و مراحل تایپ و مقابله به پایان رسیده و آماده ارسال برای ارزیابی است.

انصاری با ارائه توضیحاتی در مورد جلد چهارم مجموعه خاطر نشان کرد: جلد چهارم «کتاب الخمس» و « کتاب الحج» با بیش از ششصد صفحه، 75 درصد از مراحل تحقیق در آن صورت گرفته، و تحقیق نسبت به 25 درصد باقی مانده ادامه دارد، به گونه ای که پیش بینی می شود در بهار سال 91 نهایی شود.

وی تصریح کرد: همچنین مطالعات مقدماتی جلد پنجم « کتاب الجهاد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر» و بخشی از «کتاب البیع» آغاز و فصول اولیه آن توسط همکاران در حال تحقیق است، و پیش بینی می شود تا اواخر مهر 91 مراحل نهایی آن به پایان برسد..