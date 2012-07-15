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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

جلد اول موسوعه آیات الاحکام « کتاب الطهارة» منتشر شد

جلد اول موسوعه آیات الاحکام « کتاب الطهارة» منتشر شد

مدیر گروه موسوعه آیات الاحکام پژوهشکده باقر العلوم(ع) از اتمام جلد اول «کتاب الطهاره» در بیش از هفتصد صفحه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قدرت انصاری مدیر گروه موسوعه آیات الاحکام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در گزارشی در مورد مهمترین برنامه های انجام شده گروه گفت: تمام مراحل تحقیقات و مراحل این کتاب انجام و آماده انتشار شد.

وی همچنین در مورد جلد دوم «کتاب الصلاة» گفت: این جلد نیز در هفتصد صفحه، تمام مراحل تحقیق در آن صورت پذیرفته، و جهت ارزیابی نهایی فرستاده شد.

مدیر گروه موسوعه آیات الاحکام در رابطه با جلد سوم افزود: بخش پایانی از « کتاب الصلاة» و نیز « کتاب الصوم و الزکاة» تمام مراحل تحقیق در آن انجام گرفته، و مراحل تایپ و مقابله به پایان رسیده و آماده ارسال برای ارزیابی است.

انصاری با ارائه توضیحاتی در مورد جلد چهارم مجموعه خاطر نشان کرد: جلد چهارم «کتاب الخمس» و « کتاب الحج» با بیش از ششصد صفحه، 75 درصد از مراحل تحقیق در آن صورت گرفته، و تحقیق نسبت به 25 درصد باقی مانده ادامه دارد، به گونه ای که پیش بینی می شود در بهار سال 91 نهایی شود.

وی تصریح کرد: همچنین مطالعات مقدماتی جلد پنجم « کتاب الجهاد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر» و بخشی از «کتاب البیع» آغاز و فصول اولیه آن توسط همکاران در حال تحقیق است، و پیش بینی می شود تا اواخر مهر  91 مراحل نهایی آن به پایان برسد..

کد مطلب 1650541

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