  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

کوفی عنان پس فردا با پوتین دیدار می کند

کوفی عنان پس فردا با پوتین دیدار می کند

دفتر رسانه ای کرملین از دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه با رئیس جمهوری روسیه در 27 تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، دفتر رسانه ای کرملین اعلام کرد: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه سه شنبه آینده هفده جولای(27 تیرماه) با کوفی عنان نماینده سازمان ملل- که قرار است در روزهای 16 و17 جولای از روسیه دیدن کند- دیدار خواهد کرد.

در بیانیه کرملین آمده است: در این دیدار احتمالا حمایت روسیه از طرح عنان و حل سیاسی بحران مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

در این بیانیه ذکر شده است: مسکو طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در سوریه را تنها راهکار حل بحران داخلی سوریه می داند.

کد مطلب 1650542

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