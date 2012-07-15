کوفی عنان پس فردا با پوتین دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، دفتر رسانه ای کرملین اعلام کرد: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه سه شنبه آینده هفده جولای(27 تیرماه) با کوفی عنان نماینده سازمان ملل- که قرار است در روزهای 16 و17 جولای از روسیه دیدن کند- دیدار خواهد کرد.

در بیانیه کرملین آمده است: در این دیدار احتمالا حمایت روسیه از طرح عنان و حل سیاسی بحران مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

در این بیانیه ذکر شده است: مسکو طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در سوریه را تنها راهکار حل بحران داخلی سوریه می داند.