تخفیف 10 درصدی کالاهای مصرفی شهروندان در ماه رمضان

حسین صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخفیفهای ماه رمضان سازمان میادین میوه و تره بار گفت: انواع برنج بسته بندی با تخفیف 7.5 درصد و انواع حبوبات 10 درصد ،انواع شربت و نوشابه 10 درصد و کمپوت و سس و رب 7.5 درصد در میادین توزیع می شود .

وی ادامه داد: انواع چای، مربا و سس با تخفیف 7.5 درصدی و محصولات لبنی پگاه با 5 درصد تخفیف و سایر برندهای لبنی با 8 درصد تخفیف عرضه می شود.

صفایی با بیان اینکه در ایام ماه رمضان خرمای بسته بندی شده با 10 درصد تخفیف در میادین میوه و تره بار توزیع می شود گفت: رشته، ماکارونی با 10 درصد تخفیف و انواع آبهای معدنی با 20 درصد تخفیف به فروش می رسد.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص توزیع محصولات پروتئینی میزان توزیع و قیمت گوشت مرغ و قرمز با هماهنگی و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود .

مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره بار خاطر نشان کرد: در ایام ماه رمضان ساعات کاری میادین میوه و تره بار مانند سابق است.