نمایشگاه فرهنگی غازانیه در تبریز بر پا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که رسول درسخوان عضو و سخنگوی شورا، معاون فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و شهردار منطقه 6 نیز حضور داشتند ، درسخوان طی سخنانی به سابقه فرهنگی و تاریخی شام غازان و نکات برجسته شهرسازی دوره ایلخانی و نحوه برخورد فرهنگ ایرانی با فرهنگ های مهاجم اشاره کرد.

وی گفت : رویه ایرانیان در برخورد با مهاجمان هرگز حرکت های افراطی متعصبانه نبوده بلکه مهاجمان را در فرهنگ خود هضم نموده اند و به این ترتیب مغول به عنوان ایلخانی مسلمان شده مسجد و بنای اسلامی می سازد و این امر نشان دهنده قدرت و ریشه فرهنگ این مرز و بوم است .

سخنگوی شورای شهر شهر تبریز در ادامه با اشاره به اصول شهرسازی دوره ایلخانی افزود : سه عنصر اساسی یعنی بنای ارگ، ربع رشیدی و شام غازان که کالبد شهر تبریز را در هفتصد سال قبل شکل داده و ارتباطی تنگاتنگ و منطقی با کلیت شهر داشتند .



وی در همین زمینه افزود : شنب غازان نمونه موفقی از یک مجموعۀ شهری کارآمد است چراکه هم در درون خود کاربری های مختلفی از مسجد و خانقاه گرفته تا بیمارستان، کتابخانه و حکیمیه برای تدریس فلسفه را پوشش می داد و هم ارتباطی پویا با دیگر عناصر شهرداشته است .

درسخوان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شهرسازی در دنیای مدرن اشاره کرد و گفت : متأسفانه شهرسازی امروز از دو نکته رنج می برد، نخست اینکه تنها به کاربری های مسکونی و تجاری توجه می شود بی آنکه سایر نیازهای انسان را به صورت مطلوب مد نظر قرار دهد و دوم اینکه ضعف در برقراری ارتباط منطقی پویا میان عناصر شهری ناتوان است .

وی ادامه داد : در شهرسازی همواره باید هم نگاه به دستاوردهای جدید و هم نگاه به گذشته تاریخی خود داشته باشیم .

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در پایان با بیان اینکه شام غازان به درس شهرسازی می دهد ابراز امیدواری کرد با همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، گنجینه های محلۀ شام غازان احیا شود .

در قرن هفتم هجری، ربع رشیدی در شرق و شنب غازان در غرب به عنوان دو مجموعۀ اقماری توسط ایلخانان در تبریز احداث گردید که شنب غازان توسط سلطان محمود غازان خان مقتدرترین پادشاه ایلخانی احداث و به نام وی نامگذری شده است .