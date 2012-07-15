دسترسی پژوهشگران جهان به اطلاعات نشر ایران میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش مطلبی معاون اطلاعات و فناوری موسسه خانه کتاب با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه سایت خانه کتاب، کاملترین منبع اطلاعات در حوزه نشر است و نیز اینکه محققان و مراکز مختلف جهانی نیاز به این اطلاعات دارند، سایت خانه کتاب در بخش انگلیسی نیز برای مخاطبان جهانی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در بخش انگلیسی سایت موسسه خانه کتاب، اطلاعات به روز نشر ایران و اطلاعات جوایز حوزه کتاب که خانه کتاب متولی برگزاری آنهاست، معرفی بانک‌های اطلاعاتی و نوع عرضه آمار نشر در این بانک‌ها، خبرهای حوزه نشر و نقدهای کتاب، معرفی و اتصال به منشورات موسسه خانه کتاب از جمله کتابهای ماه، کتاب هفته و بخش انگلیسی خبرگزاری کتاب در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران سراسر جهان قرار گرفته است.

به گفته معاون اطلاعات و فناوری موسسه خانه کتاب در صورتی که کاربری نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشد، با ارسال درخواست و معرفی خود می‌تواند ترجمه انگلیسی این آمار را نیز دریافت کند.

مطلبی همچنین از ترجمه بانک اطلاعات ناشران ایرانی به زبان انگلیسی در آینده نزدیک خبر داد.

سایت موسسه خانه کتاب، به نشانی اینترنتی www.ketab.ir کاملترین مرجع اطلاعاتی حوزه نشر در کشور است که به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و در اختیار علاقه مندان کتاب قرار گرفته است.