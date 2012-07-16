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۲۶ تیر ۱۳۹۱، ۸:۴۴

در مقام تهیه‌کننده/

عباس رافعی به "مزرعه کودکی" قدم می‌گذارد

عباس رافعی به "مزرعه کودکی" قدم می‌گذارد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی"مزرعه کودکی" به کارگردانی مهدی برقعی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "مزرعه کودکی" به کارگردانی مهدی برقعی به زودی آغاز می‌شود. این فیلم محصول سیمافیلم است و عباس رافعی آن را برای گروه کودک و نوجوان این مرکز تولید می‌کند.

قرار بود ناصر رفاهی کارگردانی این فیلم را برعهده داشته باشد که حضورش بنا به دلائلی منتفی شد و برقعی جای او را در مقام کارگردان گرفت. "مزرعه کودکی" به رابطه کودک، طبیعت و حیوانات می‌پردازد. سمیه تاجیک نویسنده این فیلم تلویزیونی است.

"مزرعه کودکی" روایت پسر نوجوانی است که بواسطه مشکلاتی مجبور می‌شود مدتی نزد اقوامش در شمال زندگی کند. گم شدن در جنگل و برخوردش با روباه گرفتار در تله شکارچیان، پسر نوجوان را با رازهای جدیدی از طبیعت و محیط زیست آشنا می‌کند.

مهدی برقعی کارگردانی فیلم‌هایی چون "سفر به شرق" و "لج و لجبازی" را در کارنامه دارد. 

کد مطلب 1650549

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