خبرنگاران و هنرمندان البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلامی در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی ظهر یکشنبه در اداره کل تامین اجتماعی در کرج، با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای تعمیم و گسترش هر چه بیشتر پوشش بیمه ای بر اساس اهداف قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درمی آید.



وی افزود: پدیدآورندگان، نویسندگان و هنرمندان با استفاده از تسهیلات دولتی و از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.



سلامی با یبان اینکه دستمزد مبنای کسر حق بیمه برای مشمولان این قانون حداقل دستمزد است، گفت: حدود یک سوم از مجموع حق بیمه این افراد توسط دولت و از محل هدفمندی یارانه ها پیرداخت می شود.



وی یادآور شد: همچنین متقاضیان می توانند در صورت تمایل مبنای پرداخت حق بیمه خود را بالاتر از حداقل دستمزد انتخاب کرده و باقی حق بیمه را خودشان بپردازند.



مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز یادآور شد: هنرمندان، پدید آورندگان و نویسندگان کتاب که بعد از تاریخ اول فروردین 88 تا تاریخ درخواست نزد صندوق تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه نباشند، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند.



وی همچنین تاکید کرد: این افراد در صورتی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که از طریق صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمکندان وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد به تامین اجتماعی معرفی شوند.



سلامی گفت: بیمه این افراد بر اساس مقرارات مربوط به یمه صاحبان مشاغل آزاد و با نرخ های 12، 14 و 18 درصد انجام می شود.

