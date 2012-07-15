غربی ها به حقوق هسته ای ایران اذعان کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر‏، علی باقری در همایش بزرگ مبلغان اعزامی ماه مبارک رمضان سال 91 که قبل از ظهر یکشنبه در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد بیان داشت: از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون شاهد صحنه رویارویی با نظام اسلامی بوده ایم اما در شرایط مختلف این صحنه رویارویی متفاوت بوده است.



وی افزود: در ابتدای انقلاب نظام سلطه به دنبال تجزیه در برخی مناطق کشور بود و بعد از آن ترورهای کور منافقین، جریان جنگ تحمیلی و بعد از آن تحریم های همه جانبه علیه ملت ایران اعمال کردند که در نهایت به اهدافی که داشتند نرسیدند.



باقری تصریح کرد: اگر به این روند دقت کنیم در طول این دوره ها دشمن وقتی از همه جا ناامید می شد آخر کار به سرمنشاء اصلی انقلاب و تداوم و حفظش حمله می کرد و آن تهاجم همه جانبه به مردم بود که البته هیچ گاه به اهداف خود نرسیدند.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: گواه این ناکامی نظام سلطه اظهارات "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا است که در جمع خاخام های یهودی گفت: ما همه اهرم های فشار به جز جنگ را برابر ایران به کار گرفتیم اما باز هم موفق نشدیم.



وی افزود: امروز نیز دشمن از اعمال فشار از راه‌های گوناگون خود به نتیجه نرسیده است باز هم از نظر اقتصادی و با ابزار های روانی تهاجم علیه آحاد مردم را در پیش گرفته است.



باقری گفت: در همین دوره اخیر در رسانه های خارجی دقیقاَ همین نکته را مشاهده می کنیم که آنها به دنبال جنگ روانی سنگین روی مردم هستند در حالیکه با ابزار هایی که به کار گرفته اند اهداف مد نظرشان محقق نشده است.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: دشمنان می خواهند با عملیات روانی افکار عمومی به گونه ای جلوه کنند که ابزار هایی که به کار گرفته اند کار آمد بوده است.



وی بیان داشت: در موضوع هسته ای ما در دوره اخیر که از آغاز امسال بعد از یک دوره 15 ماهه توقف شروع شد یک حرکت جدی از سوی نظام در برابر طرف مقابل انجام گرفت و با استفاده به جا و هوشمندانه از تمامی ابزارهای موجود در تثبیت حق مسلم ملت ایران گام برداشتیم.



موضوع هسته ای صرفاَ یک حق هسته ای نیست بلکه حق پیشرفت است



باقری گفت: ما در عرصه علمی‏، توسعه علم و فن آوری، صنعت، کشاورزی و پزشکی بااستفاده از انرژی هسته ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته ایم و امروز حدود یک میلیون نفر در داخل کشور نیازمند داروهایی هستند که مرتبط با انرژی هسته ای است که همه در داخل کشور تولید می شوند.



وی افزود: امروز مسئله هسته‌ای جزو ضروریات پیشرفت است و تنها یک حق نیست بلکه حق پیشرفت است و دشمن با الگو شدن ما مخالف است و نکته ای که دشمن را ناراحت و عصبانی کرده است همین موضوع پیشرفت است.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: توقف 15 ماهه گفتگوها و اتفاقاتی که در این مدت روی داد این دستاورد را برای ما داشت که غربی ها به حق هسته ای ایران اذعان کردند به طوری که در مذاکراتی که در بهمن 89 در استانبول داشتیم آنها حاضر به پذیرفتن حق هسته ای ایران نبودند و حاضر نبودند حقوق هسته ای ایران را در چارچوب تعامل 2 جانبه حل کنند.



وی اضافه کرد: ما در گفتگوهایی که از بهار امسال در استانبول شروع شد و به دنبال آن مذاکرات بغداد و مسکو و بعد از آن مذاکراتی که در سطح کارشناسان در استانبول داشتیم به دنبال این بودیم تا این حق پذیرفته شده هسته ای در عمل نمود کند.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: نظام به طور جدی این عرصه سیاسی را دنبال خواهد کرد و همچنین عرصه فنی نیز رها نخواهد شد و می‌بینیم که در عرصه فنی هسته‌ای نیز پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم.



باقری در پایان گفت: ما وقتی در سال 88 غنی سازی 20 درصد را شروع کردیم سفیر آمریکا گفت ایران بلوف میزند اما کارشناسان آژانس ادعای ما را تایید کردند و همین اتفاق در عرصه صفحه‌های سوخت نیز صورت گرفت که پشتوانه گفتگوهای ما در مذاکرات شد.

