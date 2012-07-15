90 متخلف محیط زیست در استان کردستان دستگیر شدند

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال بیش از 78 پرونده جرایم زیست محیطی در این اداره کل محیط زیست استان کردستان در راستای برخورد با سوء استفاده های مختلف در این حوزه تشکیل شده است.

وی بیان کرد: در این راستا 90 متخلف در حوزه های شکار و صید و همچنین تخریب عرصه های محیط زیست دستگیر و به مقامات قضایی استان معرفی شده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: پرسنل تلاشگر گارد اجرایی محیط زیست در این خصوص موفق به کشف و ضبط یک رأس بز وحشی، 271 سنجاب، 118 قطعه کبک، 40 قطعه بلدرچین، 27 قطعه سهره و 412 قطعه ماهی شده اند.

قادری ادامه داد: از این شکارچیان 23 قبضه اسلحه، 85 عدد فشنگ، 56 دام زنده گیری، 35 عدد قفس و 9 تور ماهیگیری و یک دستگاه موتور برق کشف و ضبط شده است.

وی در پایان یادآور شد: از این تعداد دو نفر متخلف به دلیل تخریب حدود چهار هکتار از مراتع مناطق حفاظت شده شهرستان بیجار دستگیر و پرونده آنها برای اقدامات بعدی به مقامات قضایی ارجاع شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات زیادی از سوی محیط زیست استان کردستان با همکاری دیگر دستگاه های اجرای در راستای حفاظت هر چه بهتر از محیط زیست انجام شده است.