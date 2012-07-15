کانون های تخصصی مساجد در کردستان به 16 باب می رسد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 12 کانون تخصصی در مساجد استان فعال است که تا پایان سال چهار کانون جدید دیگر به این تعداد اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه کانون های تخصصی در تقویت برنامه های فرهنگی نقش موثری ایفا می کنند، افزود: ایجاد کانون ‌های فرهنگی هنری به طور خاص به منظور احیای نقش فرهنگی و هنری مساجد و جذب نیروهای نوجوان و جوان به مسجد صورت گرفته که رسالت کانون های تخصصی به مراتب بیشتر است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان ادامه داد: مهمترین و کارآمدترین برنامه دبیرخانه ستاد عالی کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد کشور که هم ‌سو با سیاست کلی نظام، هم راستا با چشم ‌انداز و سیاست‌ های کلی برنامه پنجم توسعه و در راستای توسعه کیفی کانو‌ن‌ های فرهنگی هنری مساجد کشور صورت گرفته تشکیل کانون ‌های تخصصی در مساجد است.

گلباغی یادآور شد: کانون‌ های تخصصی با تنوع‌ بخشی به برنامه ‌ها و فعالیت ها، تعمیق ریشه‌ های نظری و عملی آن در حوزه ‌های تخصصی و در تمام زمینه های دینی، اعتقادی، آموزشی، علمی، فرهنگی، خانوادگی، تربیتی، حقوقی و دیده ‌بانی فضای فرهنگی کشور برای وصول جایگاه واقعی مساجد در جمهوری اسلامی، نقشی بی ‌بدیلی بر عهده دارند.

وی با اشاره به واگذاری و برون سپاری فعالیت های دبیرخانه امور مساجد به کانون های مساجد و مخصوصا کانون های تخصصی، بیان کرد: مدیر مسئولان کانون های تخصصی باید فضای مناسب برای اجرای برنامه ها را فراهم سازند تا سایر کانون های فرهنگی و هنری مساجد بتوانند از این شرایط برای ارائه برنامه های غنی بهره برداری کنند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان در پایان با اشاره به دیگر بخش ها فعالیتی این کانون ها گفت: قرآن و نماز، مهدویت، مشاوره، آموزش و پژوهش، کتابخانه ‌ای، سمعی و بصری و تبلیغات "دیداری، شنیداری و تبلیغی"، مراسم و همایش ‌ها از جمله موضوعات کانون تخصصی از ابتدای تاسیس کانون‌ های تخصصی در سال 87 تاکنون بوده است.گلباغی برگزاری اردوها و نمایشگاه‌ ها "گردشگری"، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات، سرود و آهنگ ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی، فن ‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ورزش، چهره به چهره و ایثار و شهادت را از دیگر موضوعات کانون تخصصی عنوان کرد.