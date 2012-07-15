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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

سه تن تریاک در هرمزگان کشف شد

سه تن تریاک در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 3 تن و 824 کیلو و 106 گرم تریاک طی سه عملیات جداگانه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری یگان دریابانی استان در راستای مبارزه با قاچاق موادمخدر و سوداگران مرگ با انجام کار وسیع اطلاعاتی یک باند قاچاق مواد مخدر که از طریق دریا اقدام به حمل و جابجایی مواد می کردند را شناسایی و پس ازتعقیب و مراقبت های لازم به یک فروند لنج مشکوک و متوقف ، در بازرسی از آن سه تن تریاک کشف و در این رابطه 10نفر را دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران یکی از پاسگاه های ایست و بازرسی شهرستان میناب طی دو عملیات جداگانه در 48 ساعت گذشته به تعداد دو دستگاه خودرو سواری مشکوک و متوقف در بازرسی از آن 824 کیلو و 106گرم تریاک کشف و چهار نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش مأموران خستگی ناپذیر استان طی سه عملیات در 48 ساعت گذشته سه تن و 824 کیلو و 106گرم تریاک در استان کشف و 14نفر از عوامل و عناصر تهیه و توزیع موادمخدر دستگیر، یک فروند لنج  و دو دستگاه خودرو سواری توقیف شدند.

سردار محمدی یگانه تصریح کرد: مواد مخدر مکشوفه به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. 

کد مطلب 1650556

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