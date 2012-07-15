خرداد بیشترین تصادفات جرحی در اردبیل/افزایش 220 درصدی تصادفات فوتی

بهزاد ولیزاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد مصدومان تصادفات استان در خرداد ماه سالجاری تصریح کرد: در خرداد ماه سال 90 در تصادفات درون شهری و برون شهری استان 359 نفر مصدوم شده بودند که با مقایسه آن با مدت مشابه امسال افزایش 3.5 درصدی مصدومان را شاهد هستیم.

وی با اشاره به افزایش 4.8 درصدی تعداد مصدومان در سه ماهه اول سال 91 افزود: در خرداد ماه سالجاری تصادفات فوتی برون شهری در سطح این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 220 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به افزایش تعداد متوفیان حوادث جاده ای استان و روند رو به رشد آن متذکر شد: تلفات تصادفات جاده ای برون شهری در سال گذشته پنج نفر بوده که این رقم امسال به 16 نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به تعداد فوت شدگان تصادفات درون شهری در خرداد ماه سال 91 افزود: در خرداد ماه امسال سه نفر در تصادفات درون شهری استان کشته شدند که نسبت به خرداد ماه سال 90 تغییری در این بخش مشاهده نمی شود.

این مسئول تعداد کشته شده های درون شهری در سه ماهه اول سال 91 را هشت نفر اعلام کرد و گفت: در سه ماهه اول سال 90 در راه های درون شهری استان 12 نفر کشته شده بودند که حاکی از کاهش 33 درصدی در تصادفات فوتی درون شهری طی سال جاری است.

ولیزاده همچنین با اشاره به کاهش 33 درصدی تصادفات فوتی در راه های ارتباطی روستایی اضافه کرد: در خرداد ماه سال 90 در راه های ارتباطی استان سه نفر فوت کرده بودند که این رقم در مدت مشابه سال جاری با یک نفر کاهش فوتی به عدد دو رسیده که حاکی از کاهش 33 درصدی است.

وی از کاهش تلفات جانی در تصادفات روستایی در استان خبر داد و افزود: در سه ماهه اول سال 90 در راه های روستایی استان هفت نفر فوت کرده اند که این رقم در سال جاری به تعداد شش نفر رسیده که کاهش 14 درصدی را نشان می دهد.