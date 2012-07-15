ایران آماده میزبانی مخالفان و دولت سوریه/راهکار تهران برای حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورمان برای برگزاری نشست مخالفان و دولت سوری در تهران خبر داد.



صالحی به العالم گفت : آمادگی داریم معارضین را به ایران دعوت کنیم و شرایط لازم را برای گفتگو بین آنها و دولت سوریه فراهم کنیم.

صالحی تأکید کرد: معتقدیم که موضوع سوریه باید به صورت سوری - سوری حل شود، و چیزی از بیرون تحمیل نشود.



وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری ایران و سازمان ملل و کشورهای منطقه همکاری های وسیعی برای حل بحران سوریه صورت گیرد، و اقدامات موثری داشته باشیم.



صالحی با اشاره به سفر اخیر کوفی عنان به ایران گفت : شرایط حساس موضوع سوریه برای کل منطقه و کل جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اگر تصمیم و اقدام درستی برای حل بحران سوریه صورت نگیرد، این بحران می تواند تمام منطقه را در برگیرد، و برای کل جهان آثار سوء داشته باشد .



صالحی ادامه داد: به این اعتبار ما با کوفی عنان رایزنی وسیعی داریم .. کوفی عنان پیشنهادهای خوبی ارائه کرده است، که از جمله آنها پیشنهاد 6 ماده ای و پیشنهاد بعدی است که در جهت تقویت آن صورت گرفته است.