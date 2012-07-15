  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

علی اکبر صالحی خبر داد؛

ایران آماده میزبانی مخالفان و دولت سوریه/راهکار تهران برای حل بحران

ایران آماده میزبانی مخالفان و دولت سوریه/راهکار تهران برای حل بحران

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تهران برای میزبانی نشست مخالفان و دولت سوریه با هدف بررسی راههای حل سریع بحران این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورمان برای برگزاری نشست مخالفان و دولت سوری در تهران خبر داد.

صالحی به العالم گفت : آمادگی داریم معارضین را به ایران دعوت کنیم و شرایط لازم را برای گفتگو بین آنها و دولت سوریه فراهم کنیم.

صالحی تأکید کرد: معتقدیم که موضوع سوریه باید به صورت سوری - سوری حل شود، و چیزی از بیرون تحمیل نشود.
 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری ایران و سازمان ملل و کشورهای منطقه همکاری های وسیعی برای حل بحران سوریه صورت گیرد، و اقدامات موثری داشته باشیم.
 
صالحی با اشاره به سفر اخیر کوفی عنان به ایران گفت : شرایط حساس موضوع سوریه برای کل منطقه و کل جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اگر تصمیم و اقدام درستی برای حل بحران سوریه صورت نگیرد، این بحران می تواند تمام منطقه را در برگیرد، و برای کل جهان آثار سوء داشته باشد .
 
صالحی ادامه داد: به این اعتبار ما با کوفی عنان رایزنی وسیعی داریم .. کوفی عنان پیشنهادهای خوبی ارائه کرده است، که از جمله آنها پیشنهاد 6 ماده ای و پیشنهاد بعدی است که در جهت تقویت آن صورت گرفته است.
کد مطلب 1650559

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