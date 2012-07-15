نیروی انسانی کارآمد مهمترین رکن تحول در نظام اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مهدوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست آموزشی تربیت مدیران خراسان جنوبی در بیرجند، اظهارداشت: توسعه مدیریت صحیح در کشور نیازمند اجرای آموزش مستمر و کاربردی به مدیران است.

وی با بیان اینکه آموزش مدیران به دلیل حاکمیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: در این راستا با ورود به دهه چهارم انقلاب زمینه های خوبی برای توسعه همه جانبه کشور مطرح شده، که این موضوع با توجه به وجود اسناد بالادستی مناسب نیاز به آموزش مستمر مدیران همه سطوح اجرایی دارد.

مهدوی قانون اساسی، اصل 44، سند چشم انداز 20 ساله نظام، برنامه های توسعه پنج ساله، سند جامع علمی کشور، سیاست های کلی نظام در موضوعات مختلف نظام اداری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی از جمله اسناد بالادستی طراحی شده در کشور است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی پس از گذشت سه دهه به پیشرفت های کلی و سیاست های کلان دست یافته و به عنوان کشوری الگو در سطح جهان مطرح است، افزود: امروز ایران اسلامی نیازمند فکر، اندیشه و عملیاتی کردن طرح های کاربردی است.

مهدوی با بیان اینکه کشورها برای توسعه و پیشرفت باید مدیران موفق و کارآمدی داشته باشند، تصریح کرد: امروز کشور بیش از پیش به تربیت مدیران نیاز داشته و هم اکنون این امر در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با اشاره به اینکه راه اندازی بانک اطلاعات مدیران دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد، افزود: در این راستا مدیران حرفه ای و کارآمد با تغییر دولت ها جایگزین نمی شوند و می توانند خدمات ارائه کنند.

مهدوی با بیان اینکه ارتقاء آموزش یکی از مهمترین اسناد مدیریتی قانون اساسی است، بیان داشت: در قانون اساسی برنامه های اجرایی براساس سند چشم انداز 1404 وجود دارد، که در آن سند قید شده در سال 1404 باید وضعیت مدیریتی کشور در چه جایگاهی قرار گیرد.

خراسان جنوبی پنجمین استان کشور در اجرای طرح تربیت مدیران

مهدوی با اشاره به اینکه طرح تربیت مدیران دستگاه های اجرایی استان ها تاکنون در چهار استان کشور آغاز شده است، افزود: خراسان جنوبی پنجمین استان آغاز کننده این طرح در کشور است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی فرهنگی و قطب دانشگاهی در شرق کشور است، عنوان کرد: این استان دارای نیروهای توانمند و کارآمدی است، که باید از این سرمایه انسانی در راستای پیشرفت و توسعه استان استفاده شود.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور یادآور شد: 300 نفر از خراسان جنوبی تا پایان سال جاری تحت آموزش های طرح تربیت مدیران قرار می گیرند.