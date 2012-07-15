ایران چهار میلیون دانشجو دارد/ چاپ 77 هزار مقاله در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری ظهر یک شنبه در افتتاحیه پارک علم و فناوری چهار محال و بختیاری اظهار داشت: ملت ایران استعداد های فراوانی دارد که می توان در جهت رشد و شکوفایی کشور استفاده کرد.

وی تصریح کرد: ایران مقام علمی در دنیا را کسب کرده است و این نشان از استعداد های فراوان و عظیم این کشور است.

مهدی نژاد نوری با بیان اینکه آنچه برای ما پیش می آید یک امتحان است بیان داشت: ایران تحریم اقتصادی با کل دنیا را دارد و این قدرت ملت ایران را نشان می دهد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اذعان داشت: برای عزت نظام جمهوری اسلامی باید کار شود و باید فضا را به سمتی برد که ارزش تلاش را داشته باشدو جامعه را به گونه ای درست کنیم که ارزشمند باشد.

مهدی نژاد نوری یادآور شد: برجسته ترین کاری که در کشور می توان استفاده کرد توسعه علمی است و باید علم را به دست آورد و در راه صحیح از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه علم باید در همه شرایط کاری ما باشد بیان داشت: اگر علم در عرصه کاری وجود نداشته باشد شاهد رشد در کشور نخواهیم بود.

مهدی نژاد نوری عنوان کرد: سال گذشته 77 هزار مقاله در این کشور به چاپ رسیده است واین نشان دهنده قدرت علمی کشور است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: باید یافته های پژوهشی را پیدا کرد و با راه اندازی پارک های علم و فناوری و با حمایت استاندار این استان فاصله ها ها را پر کرد.