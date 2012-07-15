مسابقات دوچرخه سواری کشور با درخشش رکابزنان سیستان و بلوچستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابت ها 20 تیم از سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج به رقابت با هم پرداختند که در رشته کراس کانتری جوانان، امین الله نارویی از سیستان و بلوچستان با ثبت بهترین زمان مدال طلا را به خود اختصاص داد.

در دانهیل بزرگسالان نیز امین نجفی رکابزن ملی پوش استان پس از نماینده تهران در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره را کسب کرد.

اما در رده بندی تیمی این مسابقات، سیستان و بلوچستان در رده سوم جوانان و رده چهارم بزرگسالان ایستاد.

شروع مقتدرانه تیم تیراندازی سیستان و بلوچستان در لیگ دسته اول

تیم تیراندازی استان در شروع لیگ دسته اول تیراندازی باشگاه های کشور چهره ای مدعی از خود نشان داد.

چهار دیدار هفته نخست این مسابقات جمعه 23 تیرماه در سالن تیراندازی شهید حاج خداکرم زاهدان برگزار شد که تیم سیستان و بلوچستان با کسب سه هزارو371 امتیاز در مقابل سه هزارو 303 امتیاز دانشگاه علوم انتظامی تهران این تیم را شکست داد و پنج امتیاز هفته اول را کسب کرد.

در نتایج انفرادی این مسابقات نیز تیراندازان سیستان و بلوچستان بالاتر از حریفان قرار گرفتند.

مهدی جعفری پویا در تفنگ و علی گلوی در تپانچه در رده نخست قرار گرفتند و مقام سوم رشته تفنگ نیز به علیرضا خموشی تیرانداز استان اختصاص یافت.

مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی کشور با حضور هشت تیم برگزار می شود و در پایان دو تیم به لیگ برتر راه می یابند.