به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حیدر عزیزنژاد ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از برترین‌های سازمان بهزیستی در بخش‌های مختلف ورزشی و فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی در حوزه اجتماعی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد و خدمات متنوعی را در این راستا ارائه می‌دهد.

وی به برخی از خدمات ارائه شده در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان بهزیستی در حوزه اجتماعی، مدیریت مهدهای کودک است که در حال حاضر بیش از 10هزار کودک بوشهری در مهدهای کودک نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر توانمندسازی با رویکرد حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار امسال هفته بهزیستی معرفی کرد و ادامه داد: همه تلاش خود را برای تحقق این شعار به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی خدمت در بهزیستی را یک فرصت خواند و اضافه کرد: سازمان بهزیستی در نقاط مختلف کشور خالصانه‌ترین خدمات را به بهترین خلق خدا با حفظ کرامت و عزت انسانی ارائه می‌کند.

عزیزنژاد با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، با تاکید بر لزوم توجه به نیازهای معلولان، تصریح کرد: معلولان استعدادهایی دارند که با کمترین توجه می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و باید سعی کنیم شرایط را برای ظهور این استعدادها در معلولان فراهم سازیم.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی در بخش توانمندی گفت: بخش توانبخشی یکی از مهم‌ترین خدمات سازمان بهزیستی است که در حال حاضر 15هزار و 800 نفر معلول در استان بوشهر داریم که تلاش خواهیم کرد با توانمندسازی این معلولان، آنها را به چرخه زندگی وارد کنیم.