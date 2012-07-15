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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

عبید رستمی رئیس برتر انجمن هنرهای نمایشی کشور شد

عبید رستمی رئیس برتر انجمن هنرهای نمایشی کشور شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان به عنوان رئیس برتر انجمن های هنرهای نمایشی کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جشن استقرار گروه های نمایشی کشور "عبید رستمی" جزو روسای برتر کشور در حوزه انجمن هنرهای نمایشی معرفی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در جشن تئاتر اردیبهشت ایران به عنوان رئیس انجمن تئاتر استان از برگزیدگان بود.

از دیگر برگزیدگان نیز شورای شهر و شهردار سقز، از اساتید برتر قطب الدین صادقی و علی ظفر قهرمان نژاد شورای تئاتر جزء برگزیدگان جشنواره کشوری معرفی و تقدیر شدند.

این افراد از هنرمندان موفق در حوزه مدیریت و حمایت کنندگان هنر نمایشی و تئاتر در استان کردستان بودند که موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در جشنواره استقرار گروه های نمایشی کشور در استان کردستان بودند.

لازم به ذکر است در طرح استقرار گروه های نمایشی 14 نمایش استانی اجرای عمومی داشتند و هر نمایش از طرف وزارت کشور موفق به کسب سه میلیون ریال حمایت مالی شد.

کد مطلب 1650568

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