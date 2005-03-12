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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

/ويژه برنامه هاي نوروزي صدا و سيما/

راسل كرو با فيلم " استاد و فرمانده " به شبكه 5 مي آيد

فيلم سينمايي " استاد و فرمانده " به كارگرداني پيتر وير و با بازي راسل كرو براي پخش از شبكه پنج سيما در ايام نوروز آماده مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين فيلم سينمايي كه محصول سال 2004 است و يكي از پر هزينه ترين فيلم هاي هايوود به شمار مي رود كه در حال حاضر مراحل نهايي صدا گذاري را پشت سر مي گذارد تا براي پخش آماده  شود.
داستان فيلم سينمايي " استاد و فرمانده " به سال 1805 ميلادي بر ميگردد. زماني كه  ناپلئون در حال پيشروي در اروپاست .يك ناو جنگي پيشرفته كه با همكاري آمريكايي ها ساخته شده و در اختيار فرانسوي ها است و قصد پيشروي به سمت انگلستان را دارد. با صدور فرمان از سوي يكي از مقام هاي انگليسي ناخدا جك ماموريت پيدا مي كند كه با ناو سورپرايز جلوي پيشروي آنها را بگيرد و ...

 

 

 

متن اين فيلم به وسيله بابك صارمي به فارسي برگردانده شده است و سعيد مظفري مديريت دوبله آن را بر عهده دارد. فيلم در مدت زماني حدود 2 ساعت از تلويزيون پخش خواهد شد.
لازم به ذكر است راسل كرو كه پيش از اين با بازي در فيلم هاي " يك ذهن زيبا " و" گلاياتور" به موفقيت دست پيدا كرده است، در حال حاضر مشغول بازي در فيلم سينمايي اوكالپيتوس است كه قصه اي شبيه افسانه هاي كهن شرقي همانند شاه پريان دارد.

کد مطلب 165057

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