به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب استان قم، موضوع آب را مسئله مهمی دانست و با بیان اینکه کم آبی در استان قم یک واقعیت است اظهار داشت: بهره‌گیری از روش‌های جدید و مدرن در استفاده از آب باید هم در بخش کشاورزی و هم شرب مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی با تاکید بر ضرورت تولید تجهیزات و شیرآلات کاهنده مصرف تصریح کرد: سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت آب باید در تولیدات خود روش‌های جدید و به روز مورد استفاده قرار دهند تا از هدر رفت آب جلوگیری کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین کاهش هدررفت آب در شبکه و تاسیسات آبرسانی را مهم ارزیابی کرد و یاد آور شد: باید با سرمایه گذاری و اقدامات مناسب در این بخش و تعویض نقاط قدیمی و فرسوده شبکه از هدرفت آب جلوگیری شود.



وی در ادامه با بیان اینکه آب ارزان به دست نمی‌آید که به آسانی هدر رود، بر ضرورت استفاده صحیح از آب و پرهیز از اسراف توسط مردم تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید در زمینه فرهنگ‌سازی در استفاده از آب تلاش کنند تا مردم خطر کمبود آب را احساس کنند و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.



امیرآبادی فعالیت‌های فرهنگی را در زمینه نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی ضروری دانست و اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی به ویژه شهرداری و آموزش و پرورش نیز از پتانسیل خوبی در این زمینه برخوردار هستند که باید به بهترین نحو ممکن از آن استفاده شود.



قم آینده خوبی در زمینه شبکه و تاسیسات فاضلاب خواهد داشت



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای خطوط انتقال و شبکه فاضلاب در شهر قم اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب در بخش‌ فاضلاب کار بزرگی را شروع کرده و با روندی که پیش می‌رود در این بخش آینده خوبی برای قم در پیش رو خواهیم داشت.



وی همچنین بر تسریع بر نصب و اتصال منازل به شبکه‌ فاضلاب و استفاده از پساب تولیدی در بخش کشاورزی تاکید کرد و ابراز داشت: در گذشته بخش اعظمی از فضای سبز شهر قم از شبکه آب شرب آبیاری می‌شد که با توجه به هزینه‌های هنگفت تامین آب اقدام پسندیده ای نیست.



امیرآبادی افزود: با توجه به مشکل کم‌آبی در قم باید هر چه سریعتر با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی پساب فاضلاب در بخش فضای سبز و کشاورزی مورد استفاده بهینه قرار گیرد

