کاهش فقر و اشتغالزایی وظیفه بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارگر در مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت که ظهر یکشنبه در نمازخانه این اداره برگزار شد، افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی باید از همه توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: توسعه بخش کشاورزی باعث رشد و ارتقا و توسعه کشور می شود و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، دولت و مسئولان نیز بر حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی تأکید دارند چراکه امنیت، استقلال و توسعه کشور مرهون بخش کشاورزی است.

معاون اداری مالی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اهمیت بخش کشاورزی در فرایند تولید ملی نیز اشاره کرد و افزود: یکی از بخشهای حائز اهمیت در فرایند تولید، بخش کشاورزی است که با مکانیزه کردن این بخش و به دنبال آن، افزایش تولید، علاوه بر تأمین مواد غذایی مورد نیاز داخل، مواد غذایی مورد نیاز دیگر کشورها را می توان تولید کرد و الحمد لله ایران این پتانسیل را دارد.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از جامعه ما در بخش کشاورزی و دامی مشغول به کار هستند و به همین دلیل، موضوعات حفاظت از اراضی ومقوله آموزش در بخش کشاورزی باید مهم قلمداد شود.

در پایان این مراسم، از زحمات خجسته کیا مدیر سابق جهادکشاورزی شهرستان پاکدشت با هدایا ولوح سپاس تقدیر به عمل آمد و علی شهبازی به عنوان سرپرست اداره جهاد کشاورزی منصوب شد.