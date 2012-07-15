ارتش مصر باید به وظایف امنیتی خود عمل کند/ توجیه حمایت آمریکا از مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هیلاری کلینتون در سخنانی که پس از دیدار با محمد المرسی در مصر داشت گفت: من با ژنرال طنطاوی دیدار خواهم کرد و از وی خواهم خواست تا اهتمام ویژه ای به وظیفه اصلی ارتش یعنی حفظ مرزها داشته باشد.

وی گفت: ما خواهان همکاری ارتش و غیر نظامیان در انتقال قدرت هستیم. من بر این باورم که اختلافات مربوط به قانون اساسی و پارلمان باید از سوی مصری ها حل شود و ارتش باید در انتقال قدرت همکاری داشته باشد.

وزیر خارجه آمریکا افزود: ارتش باید وظایف امینیتی خود را در باره حفظ امنیت مرزهای کشور در اولویت قرار دهد. این موضوعی است که من در دیدار با مارشال طنطاوی به وی خواهم گفت.

کلینتون در ارتباط با حمایت کشورش از نظام سیاسی حاکم بر این کشور در دوره مبارک گفت: ما با تمامی دولتها کار می کنیم. ما در برخی موارد با آنها هم عقیده هستیم و در برخی موارد نیز با آنها اختلاف نظرهایی داریم؛ اما خواهان اصلاحات دموکراتیک در کشورها هستیم.