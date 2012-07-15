به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات تعاونی های روستایی ظهر یکشنبه با حضور محمد رضا صفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، رافعی مدیریت بانک کشاورزی، ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان و جمعی از مسئولان و معاونان سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی در محل دفتر مدیریت تعاون روستایی استان قزوین تشکیل شد.



ناطق معین الدین در این جلسه با اشاره به میزان خرید توافقی محصولات کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: در سال 1390 تشکلهای تعاون روستایی، 125 هزار تن محصولات کشاورزی شامل محصولات باغی، زراعی و دامی را به صورت توافقی از کشاورزان خریداری کردند که امیدواریم با حمایت های مسئولان استانی بتوانیم این میزان خرید را در سال جاری در سطح استان افزایش دهیم.



معین الدین با ارائه بخشی از فعالیت های بازرگانی تعاونی های تحت پوشش گفت: تشکل های تعاون روستایی، خرید نهاده های کشاورزی، خرید توافقی محصولات کشاورزی و عرضه محصولات در بازارچه های تعاون روستایی را در اولویت فعالیت های خود قرارداده اند که با دریافت تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک کشاورزی می توانند به روستاییان و کشاورزان خدمات مناسبی ارائه دهند.



وی داشتن برنامه مدون و مناسب در تعاونی ها در جهت توسعه فعالیت های کشاورزی و همچنین تعامل با نظام صنفی کارهای

کشاورزی را ضروری دانست.



محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه گفت: حمایت از تشکلهای تعاون روستایی به رشد و ارتقای بخش کشاورزی کمک می کند.



وی افزود:‌ برای دستیابی به توسعه و افزایش تولیدات کشاورزی باید تعاونی ها از تمام امکانات، توانمندی و ظرفیت خود استفاده کنند و در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی از تعاونی ها حمایت ویژه ای خواهد کرد.



صفری استفاده از دانش نوین در بخش کشاورزی، تجهیز زیرساختها، تجهیز و مرمت انبارها، احداث غرفه های عرضه مستقیم

محصولات کشاورزی و احداث سردخانه محصولات را از برنامه ها و اولویت های تعاون روستایی دانست و گفت: شبکه تعاون روستایی استان قزوین می تواند با ارائه طرح های توجیهی بخش کشاورزی از تسهیلاتی که در این خصوص اعطا می شود استفاده کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در سال جاری بیان کرد: در بخش کشاورزی تحقق شعار امسال با همکاری و تلاش تعاونی ها میسر خواهد شد.