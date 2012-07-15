همایش تجلیل از دانشجویان منتخب فرهنگی و ورزشی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور شاهرود صبح روز یکشنبه میزبان دانشجویان منتخب فرهنگی و ورزشی استان سمنان بود.

در این همایش از منتخب مسابقات قرآنی کشور و نیز اعضاء تیم والیبال دانشجویان که در المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور سراسر کشور مقام سوم را کسب کردند و همچنین از دانشجویان فعال علمی و فرهنگی این دانشگاه با اهداء لوح سپاس و جوایز ارزنده تجلیل شد.

علی شاهینی رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود در این مراسم، برگزاری مراسم مختلف فرهنگی و مسابقات ورزشی در طول سال، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، شرکت در اردوهای جهادی، ضیافت اندیشه، اعتکاف، حلقه های بصیرت را از جمله فعالیت های فرهنگی و تربیت بدنی این واحد دانشگاهی برشمرد.