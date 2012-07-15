  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

در دانشگاه پیام نور شاهرود/

همایش تجلیل از دانشجویان منتخب فرهنگی و ورزشی استان سمنان برگزار شد

همایش تجلیل از دانشجویان منتخب فرهنگی و ورزشی استان سمنان برگزار شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از دانشجویان فعال در بخش های علمی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی دانشگاه پیام نور استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور شاهرود صبح روز یکشنبه میزبان دانشجویان منتخب فرهنگی و ورزشی استان سمنان بود.

در این همایش از منتخب مسابقات قرآنی کشور و نیز اعضاء تیم والیبال دانشجویان که در المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور سراسر کشور مقام سوم را کسب کردند و همچنین از دانشجویان فعال علمی و فرهنگی این دانشگاه با اهداء لوح سپاس و جوایز ارزنده تجلیل شد.

علی شاهینی رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود در این مراسم، برگزاری مراسم مختلف فرهنگی و مسابقات ورزشی در طول سال، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، شرکت در اردوهای جهادی، ضیافت اندیشه، اعتکاف، حلقه های بصیرت را از جمله فعالیت های فرهنگی و تربیت بدنی این واحد دانشگاهی برشمرد.

کد مطلب 1650575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها