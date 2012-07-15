دستورالعمل اجرای طرح میان مدت "ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در نامه ابلاغ دستورالعمل اجرای این طرح به تمامی نهادها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت: عفاف و حجاب از بارزترین نمونه های ارزشی، دینی، انسانی و فرهنگ اجتماعی در جامعه اسلامی است که پیشینه آن به تولد انسانیت الهی برمی گردد که در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می رسد.

وی با بیان اینکه هدف اسلام سعادت و تکامل انسان است و دستورهای دینی و احکام فقهی در همین راستا عرضه شده است، افزود: در حقیقت هدف تمامی آموزه هایی که از سوی خداوند متعال نازل شده در جهت تعالی و رشد انسان در همه ابعاد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است و در نتیجه احکام الهی مرتبط با عفت عمومی و پوشش مردان و زنان نیز در همین راستا صادر شده است.

استاندار خراسان رضوی عفاف و حجاب را امری فطری و از ضروریات دین اسلام عنوان کرد و گفت: با این وجود در طول تاریخ این مسئله همواره مورد تهاجم دشمنان دین و بویژه در مقطع کنونی دشمنان نظام مقدس و ولایی جمهوری اسلامی بوده است.

صلاحی تصریح کرد: از این رو توجه به امر عفاف و حجاب که ارزشی مهم در تعالیم اسلامی دارد و توجه به زمینه های فرهنگی واجتماعی آن بر همه مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شایسته و لازم است.

وی افزود: اشاعه و تعمیق این امر نیازمند توجه مداوم در سطوح مختلف اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز اجتماعی است که ترویج این فرهنگ و الگوپذیری آن نیازمند درونی سازی و نهادینه شدن در وجود افراد است.

استاندار خراسان رضوی از تمام دستگاه های اجرایی استان خواست ضمن مطالعه دقیق این دستورالعمل و تقویت و حمایت روزافزون از برنامه های کمیسیون ویژه عفاف و حجاب دستگاه ذی ربط و انتخاب راهکارهای مناسب، زمینه اجرایی شدن طرح را فراهم آورند.

گفتنی است این طرح از 21 تیرماه امسال به مدت 18 ماه تا 21 دی ماه سال آینده در استان به اجرا در می آید و بر اساس این طرح که با مشارکت 27 دستگاه مسئول و شرح وظایف مشخص به اجرا در می آید باید حجاب اسلامی در هر مکانی که خدمات عمومی ارائه و از بودجه بیت المال استفاده می شود، رعایت شود.