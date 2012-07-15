شهرهای آذربایجان غربی صاحب دفترانجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، سلیمان علیزاده ظهر یکشنبه در آیین راه اندازی دفترانجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شردست افزود: امسال در 12 شهر استان پس از برگزاری انتخابات این انجمن دایر می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد تاکنون در شهرهای ارومیه، خوی ، سلماس و سردشت این دفاتر دایر شده است و پیش بینی می شود تا اواخر فصل تابستان در تمامی شهرها استان تاسیس شود.

علیزاده، دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان، مشاوره و ارایه راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان، انتشار اطلاعات کالاها و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز را از جمله وظایف این انجمن ها اعلام کرد.

در ادامه این آیین انتخابات انجمن با حضور 46 نفر نامزد برگزار شد که در نهایت پنج نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب شده و به آنها اعتبارنامه و پروانه فعالیت اهدا شد.

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستای اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مهرماه سال 88 مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دایر شده است.