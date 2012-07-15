ادغام کلاس ها کار ورزشکار پارالمپیکی را دشوار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل باقری در نشست کادر فنی تیم دو و میدانی معلولان که صبح یکشنبه در فدراسیون جانبازان و معلولان برگزار شد، گفت: 15 سال است که افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارم و تا به حال 24 مدال کسب کرده ام. در طول این مدت 11 مدال طلا، 8 نقره و 5 برنز کسب کرده ام و در دو دوره رقابت های پارالمپیک آتن و پکن شرکت داشته ام.

وی افزود: ادغام کلاس ها به کار ما لطمه زده است. به عنوان مثال در ماده پرتاب وزنه سه ورزشکار با کلاس اف 54، اف 55 و اف 56 با هم به رقابت می پردازند و همین امر، کار کسب مدال را دشوار می کند. به عبارت بهتر ادغام کلاس ها بدین معنی نیست که اگر شما معدل 20 بگیرید شاگرد اول هستید شاید یک نفر با معدل 19 بالاتر از شما بایستد.

باقری در پایان افزود: اگر کلاس ها ادغام نمی شد کار راحت تری برای کسب مدال داشتم. با این حال کاملا آماده ام تا در پارالمپیک 2012 لندن مقام خوبی کسب کنم. رقبای من از کشورهای آذربایجان، لهستان، جمهوری چک، آمریکا و آلمان هستند.