همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین ‌رشته‌ای گفت: افزایش کشفیات در زندگی بشر باعث شد انسانها نتوانند به تمامی علوم آگاهی داشته باشند زیرا در غیر این صورت زمان زیادی را باید تلف می کردند.

مصطفی سعادت تاکید کرد: در چنین شرایطی بود که بشر چاره‌ای جز تقسیم ‌بندی علوم نداشت که همین تفکیک علوم نیز به رشد علمی انسان منجرب شد اما باید توجه داشت که در این میان علوم به طور کامل از یکدیگر جدا نمی‌شوند و تنها به تخصصی شدن آنها کمک می‌ کند.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش دستاوردهای علمی تفکیک علوم و یادگیری در حوزه‌های مختلف تنها راه باقی مانده است که البته این نوع تفکیک به منظور تخصصی شدن آنها است.

معاون دانشگاه شیراز تصریح کرد: با گذر زمان، بشر به کشفیات بیشتری از علم دست پیدا کرد که همین امر نیز سبب شد تا دیگر یک شخص خاص نتواند از تمام شاخه‌های علوم آگاهی یابد.

سعادت در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین ‌رشته‌ای تاکید کرد: برگزاری این همایش‌ باعث می شود که دانشجویان از شاخه‌های مختلف علمی آگاهی پیدا کنندوبه دانسته‌های آنها کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دروس پایه در دانشگاه ها تدریس می شود اما به دلیل اینکه در ترم‌های ابتدایی این کار صورت می گیرد از کارآیی آنها کاسته می‌شود.

سومین همایش ملی مدرسه تابستانی علوم بین ‌رشته‌ای به مدت چهار روز در شیراز برگزار می شود و بیش از 67 سخنرانی علمی در این همایش ارائه خواهد شد.