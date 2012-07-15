وقوع آتش سوزی در بانک شهر قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ساعت 50 دقیقه بامداد خبر آتش سوزی در بانک شهر واقع در خیابان صفائیه قم به مرکز فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.



وی گفت: بلافاصله چهار خودرو عملیاتی از ایستگاه های پنج و 6 به همراه 12نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: نیروهای آتش نشانی با وسائل مخصوص درب بانک را باز کرده و جریان های اصلی برق و گاز را قطع کردند و پس از ورود به بانک اقدام به اطفای آن کردند.



وی اضافه کرد: سرعت عمل بالای ماموران آتش نشانی از خسارت بیشتر به ساختمان جلوگیری به عمل آورد.



جعفری در خصوص سایراقدامات آتش نشانی بیان کرد: روز گذشته چهار مورد ایمن سازی نشت گاز خودرو و گاز شهری توسط نیروهای اتش نشانی انجام گرفت.



واژگونی خودرو در بلوار امام علی(ع)



وی ادامه داد: همچنین 2 مورد انگشتر بری، یک مورد حبس در آسانسور، یک مورد واژگونی خودرو در بلوار امام علی(ع) و همچنین یک مورد صید جانور به وقوع پیوست.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به وقوع هفت حریق در روز گذشته افزود: پنج مورد حریق ضایعات و 2 مورد نیز حریق مغازه و بانک شهر رخ داده است.