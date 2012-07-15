رویکرد مسئولان در مبارزه با مشروبات الکلی فرهنگی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل تذرو در نشست کمیته مبارزه با مشروبات الکلی استان اظهارداشت: استکبار جهانی با ترفندها و اقدامات مزدورانه خود سعی در واردکردن ضربه به ارزشهای انقلاب اسلامی دارد که کمک به ترویج آسیبها و ناهنجاریها در قالب قاچاق مشروبات الکلی از جمله این اقدامات است.
وی افزود: مبارزه با مشروبات الکلی وظیفه یک دستگاه و یا یک حوزه نیست و همه دستگاهها و مسوولان باید با عزم همگانی در این زمینه فعالیت و اقدام کنند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی استان در برخورد با این پدیده شوم افزود: یکی از روشهای موثر و تاثیرگذار در این راستا را ارتقاء فرهنگ دینی و اعتقادی، آموزش جوانان و هشدار به خانوادهها در خصوص مضرات جسمی و روحی آن عنوان کرد.
تذرو عنوان کرد: مبارزه با مشروبات الکلی ماموریت فرهنگی همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی دولتی و غیر دولتی است که باید به تکلیف خود عمل کنند و از همه ظرفیتهای موجود دراین راستا بهره گیرند.
وی یادآور شد: اگر قبح، گناه و تاثیرات و پیامدهای منفی تولید، مصرف و توزیع مشروبات الکلی به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه و در این زمینه اطلاعرسانی و آگاهسازی مناسب انجام شود، اقداماتی که در این راستا انجام میشود با موفقیت و تاثیرگذاری بیشتری خواهد بود.
تذرو با بیان اینکه این دفتر به دنبال تدوین برنامه جامع و منسجم جهت کاهش مصرف مشروبات الکلی در استان است، گفت: در بحث مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی اقدامات فرهنگی و اقدامات اجرایی و عملیاتی باید همسان و همگام اجرا شوند.
وی گفت: باید با برنامهریزی، هماهنگی و نظارت از تولید، توزیع و ورود مشروبات الکلی به استان جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر در راس قرار گرفتن آموزش عمومی در فعالیتهایی که در این زمینه انجام میشود، اضافه کرد: نقش آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما،جامعه مبلغین و روحانیت و سازمان های مردم نهاد را دراین راستا با اهمیت شمرد.
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