حاشیه دریاچه سد طالقان به زودی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز بعد از ظهر از یکشنبه در بازدید از حاشیه دریاچه سد طالقان افزود: ساماندهی حاشیه این سد با محوریت ایجاد پایگاههای گردشگری و مذهبی انجام خواهد شد.



وی گفت: طی دو روز آینده حاشیه سد طالقان با اولویت در محدوده "دو راهی باریکان " و پس از آن در نقاط هدف ، ساماندهی خواهدشد.



لاویز با اشاره به اعتبار در نظر گرفته برای این پروژه گفت: بیش از دوازده میلیارد ریال برای ساماندهی حاشیه دریاچه سد طالقان در مظر گرفته شده است.

سرپرست فرمانداری طالقان در پایان اظهار امیدواری نمود با ساماندهی حاشیه دریاچه سد طالقان شاهد رشد صنعت توریسم در شهرستان طالقان باشیم.



در این بازدید حجت الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان، اصغری مدیر سد و نیروگاه شهرستان طالقان و همچنین مجریان طرح ساماندهی حاشیه دریاچه سد طالقان حضور داشتند.

