مرتضي رزاق كريمي : برپايي جشنواره بايد با برنامه ريزي براي توليد فيلم همراه شود

مرتضي رزاق كريمي مستند ساز كشورمان در گفتگو با خبرنگار سينمايي " مهر" درباره ضرورت برپايي جشنواره هاي تخصصي ، با اشاره بهاين مطلب گفت : در حوزه فيلم كوتاه ومستند ، نگاه تخصصي ، كه لازمه اش برپايي چنين جشنواره هايي است مي تواند باعث باز شدن درهاي جديد به روي سينما گران شود. اين گونه جشنواره ها باعث مي شود توجه مسوولان به اهميت موضوع بيشتر شود و در اين جشنواره خاص توجهات مسوولان صنعتي به كار برد سينما و بويژه فيلم مستند ، جلب مي شود.

وي در ادامه تاكيد كرد : برگزاري جشنواره هاي تخصي فيلم در ارتقاي فرهنگ جامعه در آن حوزه خاص تاثير بسزايي خواهد داشت. اما اين حركت صرف برگزاري جشنواره مفيد نخواهد بود. اگر جشنواره به حلقه هاي بعدي ، يعني توليد و عرضه اين نوع فيلمها وصل نشود، برگزاري آن فقط كار كرد تشويقي براي عده اي از همكاران دارد ،ولي اگر دركنار آن برنامه ريزي هايي شود براي توليد آثاري با ويژگي هايي كه در جشنواره مطرح مي شود ، حاصل خوب و خيلي جدي به بار مي آورد.

اين تهيه كننده آثار مستند درباره اهميت سفارش دركار تخصصي و موضوعي اظهار داشت : دركارتخصصي سفارش بايد باشد.فيلم به زعم من بدون سفارش دهنده وجود ندارد حتي اگر فيلم غير صنعتي ، يا مستند صرف يا تجربي مي سازيم، آن را براي تعدادي مخاطب خاص توليد مي كنيم. يعني ابتدا بايد پيش بيني مخاطب آن را كرد و بر اساس آن ساختار و محتواي فيلم را تعريف و طراحي كنيم . بنابراين در بعضي آثار كه در ظاهر سفارش دهنده مشخصي ندارد، مي توان طيف مخاطبش را نوعي سفارش دهنده تلقي كرد. من فكر مي كنم فيلم براي پاسخ به در خواست يك سفارش دهنده مستقيم مثل اغلب فيلم هاي صنعتي يا سفارش دهنده غير مستقيم كه مخاطب اصلي ما هست و هدف از ساخت و نمايش اين فيلم ، اربتاط با اين گروه از مخاطبان هست، ساخته مي شود. درحوزه فيلم هاي صنعتي و تبليغاتي ، سفارش را بايد يك اصل و بخش جدايي ناپذير فيلم دانست .

رزاق كريمي در ادامه با تاكيد برا اينكه فيلم بايد در راستاي اهداف سفارش دهند ساخته شود گفت : يك مطلب بسيار مهم اين است كه فيلمساز بايد ذهنيت سفارش دهنده را شفاف و روشن كند، اهداف او را درست تشخيص دهد و بعد با روشي كه مي داند و با استفاده از خلاقيت و نو آوري و توان هنري كه دارد ، اهداف سفارش دهنده را به يك عينيت تبديل كند.